Una estrella de X-Men: Apocalipsis quiere retomar su papel en el reinicio que prepara Marvel - MARVEL

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Recientemente, en el marco de la D23, Marvel Studios reveló el nombre de los intérpretes que protagonizarán el reinicio de los X-Men, poniendo un nuevo rostro a algunos icónicos mutantes como Jean Grey (a la que encarnará Sadie Sink, que ya hizo su debut como la poderosa telépata en Spider-Man: Brand New Day). No obstante, una de las estrellas de la saga de 20th Century Fox ha expresado su deseo de sumarse al proyecto y retomar su papel.

Lana Condor, cuyo papel como Júbilo (Jubilee) en X-Men: Apocalipsis supuso su debut cinematográfico, reveló que había hablado con los responsables de la nueva película sobre la posibilidad de traer de vuelta al personaje. La actriz se encontraba en la Comic-Con de San Diego, promocionando Coyote vs. Acme, cuando fue preguntada sobre si se habían puesto en contacto con ella desde Marvel.

"No hay nada que me gustaría más que volver a interpretar a Jubilation Lee", aseguró la intérprete en declaraciones a The Direct. "Es lo único que he oído, pero no ha habido conversaciones concretas... He hablado con los productores y les he dicho: 'Oye, escucha, ahora soy diez años mayor. Sé más cosas. Traedme de vuelta'. Así que ya veremos", expresó.

EL REPARTO DEL REINICIO DE LOS X-MEN

Por el momento, el reinicio de los X-Men, cuyo estreno está previsto para el 5 de mayo de 2028, no parece inclinarse por traer de vuelta a los intérpretes que protagonizaron la saga de 20th Century Fox. De hecho, hace poco se daba a conocer que el filme dirigido por Jake Schreier contará con Sink como Jean Grey, Kit Connor (Heartstopper) como Cíclope, Samara Weaving (Noche de bodas) como Emma Frost, Inde Navarrette (Obsession) como Rogue, Christopher Abbott (Pobres criaturas) como el profesor X y Maya Boyd (Deadbeat) como Tormenta.

Adam Driver, el actor que dio vida Kylo Ren en la más reciente trilogía cinematográfica de la saga Star Wars, interpretará al villano, Mr. Siniestro.

Por otro lado, cabe recordar que varios de los actores de la trilogía mutante original sí retomarán sus papeles en Vengadores: Doomsday, que llega a los cines el 18 de diciembre. Así, en el reparto de la cinta de los hermanos Russo se encuentran Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Kelsey Grammer (Bestia), Alan Cumming (Rondador Nocturno) y Rebecca Romijn (Mística).