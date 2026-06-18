Archivo - Wagner Moura será el villano en la precuela de Ocean's Eleven protagonizada por Margot Robbie - LOUNIS TIAR / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Por el momento son pocos los nombres asociados a la precuela de Ocean's Eleven que dirigirá Bradley Cooper. El cineasta y actor también protagonizará la cinta junto a Margot Robbie y, de acuerdo a las últimas informaciones, a estos se les podría sumar el nominado al Oscar por su papel en El agente secreto, Wagner Moura.

Según expone The Hollywood Reporter, Moura se encuentra en conversaciones para unirse al proyecto. Aunque no se han dado a conocer detalles sobre el personaje que encarnaría, se cree que podría tratarse del gran villano de la cinta. Está previsto que el rodaje comience a finales de julio en París, antes de trasladarse al sur de Francia.

No es mucho lo que se sabe de la trama de la película hasta ahora, más allá de lo que revelara Robbie el pasado mes de abril, en una aparición virtual durante la CinemaCon.

"Antes de que Danny Ocean pusiera un pie en Las Vegas, dos genios le enseñaron todo lo que sabe: sus padres. Los veréis en plena forma en nuestra nueva película, llevando a cabo un atraco épico en el Gran Premio de Mónaco de 1962", anunció la actriz, que además de protagonizar el filme lo produce a través de LuckyChap.

WAGNER MOURA, EL PRIMER BRASILEÑO EN OPTAR AL OSCAR A MEJOR ACTOR

El papel de Moura en El agente secreto le valió hacer historia en la pasada temporada de premios, convirtiéndose en el primer brasileño en ganar el premio a mejor actor en una película dramática en los Globos de Oro y el primero en optar al Oscar a mejor actor. El intérprete también se hizo con el premio a mejor actor en el festival de Cannes y en los galardones concedidos por el Círculo de Críticos de Nueva York.

Aparte de en El agente secreto, Moura, que saltó a la fama en 2007 con el aclamado filme de acción brasileño Tropa de Elite ha aparecido en títulos como Civil War, de Alex Garland; El agente invisible, de los hermanos Russo y Narcos, la popular serie de Netflix en la que encarnaba a Pablo Escobar. En cuanto a sus proyectos más recientes, el actor ha protagonizado junto a Alicia Vikander The Last Day, el debut en la dirección de Rachel Rose, que se estrenó en el festival de Tribeca y tiene pendiente de estreno La última casa, thriller de ciencia ficción y terror que llegará a Netflix el próximo 7 de agosto.

Moura dirigirá y protagonizará además Last Night at the Lobster y forma parte del reparto de Flesh of the Gods (Carne de los dioses) junto a Kristen Stewart y del elenco de Art junto a Colin Farrell y Ralph Fiennes.