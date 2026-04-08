Marvel confirma sus planes para los X-Men y los guionistas de su nueva película

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Jake Schreier será el responsable del reinicio de los X-Men en el UCM. Ahora, el también director de Thunderbolts ha confirmado que el guión de la película correrá a cargo de Joanna Calo, una de las responsables de The Bear, y de Lee Sung Jin, creador de la serie Bronca de Netflix, y ha ofrecido algunas pinceladas sobre los planes de Marvel para los héroes mutantes con múltiples películas.

"Creo que, obviamente, lo primero es lo primero: tenemos que hacer una gran película. Pero siempre estamos atentos a esto mientras lo discutimos", admitió Schreier en declaraciones a Collider sobre el trabajo que está llevando a cabo junto a Joanna Calo y Lee Sung Jin.

"¿Qué rumbo podría tomar esto? ¿Qué lugares han aparecido en los cómics? ¿Cuáles no se han explorado tanto y cómo podrían incorporarse? ¿Y qué otras vías podríamos seguir que se sientan como caminos menos transitados por los que podríamos aventurarnos?", se cuestionaba el director.

"Pero esas ideas siempre están ahí mientras mantenemos esas conversaciones", apuntó. Así, con estas palabras, deja claro que ninguna idea cae en saco roto en lo referente al posible rumbo que podrían tomar los mutantes en el UCM tras su primer filme.

Pese a que Schreier no ofreció ningún detalle revelador sobre el reinicio de los héroes mutantes liderados por el Profesor X -personaje que volverá a interpretar Patrick Stewart en Vengadores: Doomsday-, todo apunta a que Marvel no quiere limitarse a una simple integración de los X-Men en su universo cinematográfico.

LOS POSIBLES RUMBOS DEL UNIVERSO MUTANTE EN EL UCM

En lugar de centrarse únicamente en incorporar a sus integrantes más reconocibles, como Jean Grey, Hank McCoy/Bestia, Pícara o Cíclope, el estudio podría aprovechar la ocasión para ampliar el universo mutante con personajes, escenarios y líneas argumentales de los cómics que han tenido menos protagonismo hasta ahora. Así, el reinicio serviría también para abrir la puerta a historias y enfoques menos habituales dentro de la potencial franquicia.

Hasta el momento, es muy poco lo que se sabe acerca del reinicio de los X-Men en el UCM, aunque se espera que vea la luz en algún punto de 2028. Los últimos rumores apuntaban a que el guion de la cinta estaba siendo reescrito, sin especificar quién se está encargando de dicha reescritura.

Además, se rumoreaba que, aunque se desconoce si Jean Grey, Scott Summers/Cíclope y Ororo Munroe/Tormenta serán los protagonistas, el estudio capitaneado por Kevin Feige busca que los héroes mutantes del filme sean más jóvenes, concretamente adolescentes en torno a los 20 años.