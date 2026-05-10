X-Men: Cynthia Erivo (Wicked) es la favorita de Marvel para ser Tormenta en el reinicio mutante - MARVEL/UNIVERSAL

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Jake Schreier será el responsable del esperado reinicio de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel. Cynthia Erivo (Wicked) fue uno de los nombres que sonaron el pasado año para interpretar en la película a la mutante Ororo Munroe/Tormenta. Las informaciones más recientes sugieren que la Casa de las Ideas sigue teniendo en el punto de mira a la actriz para el papel.

Según ha dejado caer MyTimeToShineHello en X, Erivo "sigue siendo considerada para el papel de Storm en el reinicio de X-Men". Los rumores sobre el fichaje de la actriz comenzaron cuando se dio a conocer que Marvel buscaba un elenco en torno a los 20 años para dar vida a Jean Grey, Cíclope y Tormenta en la película.

De hecho, ya el año pasado, Jeff Sneider comentó en The Hot Mic que parecía haber un "interés real" en fichar a la actriz como la poderosa mutante de la Patrulla X.

Sin embargo, cuando se especuló con que la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, interpretaría a Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio, se asumió que Erivo, quien tiene 39 años, ya no encajaría con el perfil de edad del estudio para el rol.

EL PAPEL SOÑADO DE ERIVO ES TORMENTA

No obstante, la propia Erivo ya admitió "tener muchas ganas" de interpretar a Tormenta. "Sé que suena frívolo, pero creo que aún no hemos descubierto lo grandiosa que es y todo ese conflicto interior que tiene, así que creo que hay un mundo en el que podríamos hacer algo así", aseguró en 2025 al National Board of Review, refiriéndose a la oportunidad como su "papel soñado".

La elección de Erivo, quien interpreta a Elphaba en Wicked y su secuela, sería sin duda un acierto por parte de Marvel, aunque no necesariamente el fichaje más deseado por los fans para dar vida a Tormenta. En este punto, vale la pena señalar que Sneider también apuntó el pasado abril que Marvel estaba considerando a Odessa A'Zion (Marty Supreme) y Peter Claffey (El caballero de los Siete Reinos) para interpretar en el reinicio de los X-Men a otros dos héroes del equipo: Pícara y Bestia.

Sin embargo, Sneider aclaró que, hasta donde sabía, ninguno de los intérpretes se encontraba negociando su fichaje por la película. Hasta el momento es muy poco lo que se sabe del reinicio de los X-Men en el UCM, aunque Schreier ya reveló a Variety que Sonny Lee Sung Jin (Bronca) y Joanna Calo (The Bear), guionistas de Thunderbolts, están trabajando en un nuevo borrador del guion de Michael Lesslie para el fin.