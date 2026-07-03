Kevin Feige quiere que Anya Taylor-Joy repita como mutante en los X-Men de UCM - APPLE TV Y MARVEL

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Jake Schreier, director de Thunderbolts, será el encargado de liderar el reinicio de los X-Men en el UCM y, según las informaciones más recientes, Kevin Feige quiere a Anya Taylor-Joy dentro de la nueva era mutante de Marvel Studios.

Según apunta MyTimeToShineHello en X, Feige quiere traer de vuelta a Taylor-Joy como Magik, la hermana de Coloso de los X-Men y a la que la actriz interpretó en Los nuevos mutantes, filme dirigido por Josh Boone en 2020.

El regreso de Taylor-Joy como Magik sería bien recibido por los fans del UCM, y no sería extraño que Feige quiera recuperarla para la heroína mutante. La cinta de Boone no fue especialmente bien recibida por la crítica ni por el público.

Kevin Feige is reportedly interested in bringing Anya Taylor-Joy back as Magik. pic.twitter.com/JLozJbB23O — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) June 30, 2026

Sin embargo, la interpretación de la actriz como Magik, cuyo verdadero nombre es Illyana Rasputin, fue uno de los puntos fuertes del filme, junto al rol de Maisie Williams (Juego de Tronos) como Rahne Sinclair / Wolfsbane.

EL REGRESO DE TAYLOR-JOY COMO MAGIK PODRÍA NO SER EN EL REINICIO DE LOS X-MEN

Además, el creador de Deadpool, Rob Liefeld, ha señalado en X que considera una gran idea que Taylor-Joy regrese como Magik en el UCM y ha mostrado su deseo de que Marvel la recupere para el personaje.

She is 💯 perfectly cast. Bring her back! https://t.co/mHDPFkklhW — robliefeld (@robertliefeld) July 1, 2026

Por otro lado, el regreso de la estrella de títulos como Furiosa: De la saga Mad Max, El hombre del norte o la serie de Netflix Gambito de dama al papel de la poderosa heroína mutante no implicaría necesariamente su participación en la película de los X-Men de Schreier, sino en los futuros proyectos relacionados con los mutantes.

De hecho, la opción más lógica, dado que Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre, incorporará en el UCM a varios miembros de los X-Men, sería incorporarla a la trama de Secret Wars. En todo caso, por ahora, toca esperar para averiguarlo.