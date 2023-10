Marvel pone en marcha su película de X-Men... ¿sin Lobezno?

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Con el final de la huelga de guionistas, Marvel Studios ha podido volver a poner en marcha varios de sus proyectos. Uno de los prioritarios es el reboot de los X-Men. El equipo de mutantes llegará al UCM próximamente, y la compañía ya está buscando guionistas para escribir el libreto del filme. Un proyecto en el que, sin embargo, se ha filtrado que no estará Lobezno.

El aclamado superhéroe de las garras de adamantium aparecerá por primera vez dentro de la saga en Deadpool 3. Hugh Jackman retomará su icónico papel, del que se despidió tras el estreno de Logan en 2017, para coprotagonizar el filme del mercenario bocazas en lo que será el debut de ambos en el UCM.

También se rumorea que regresará en Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, las cintas finales de la Saga del Multiverso. Tras esto, Jackman será sustituido por un nuevo Lobezno que será el oficial del UCM en los próximos años. Pero donde el intrépido personaje no estará presente será en la película del resto de mutantes.

A pesar de que la llegada del próximo Lobezno y de los X-Men será más o menos simultánea, la película sobre el grupo de héroes no contará con él entre sus filas. Al menos así lo ha asegurado el insider @CanWeGetSomeToast en Twitter.

The current idea to reboot the #XMen in the MCU does NOT feature Wolverine on the team…👀



There’s a reason why Marvel is starting to push the X-Men so hard across all mediums, and will continue to push them until they’re on the big screen. pic.twitter.com/SvQ8q5YoZL