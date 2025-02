Marvel niega usar IA en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

Tras una larga espera, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps), que llegará a las salas el 25 de julio, lanzaba recientemente un primer y emocionante tráiler... aunque acompañado de un póster que enseguida levantó sospechas entre los fans. Así, muchos acusaron a Marvel de haber utilizado Inteligencia Artificial para crear el cartel, algo que el estudio ha negado.

El póster en cuestión muestra a una multitud ondeando banderas con el logo de la primera familia de superhéroes marvelita y algunos usuarios de X/Twitter y Bluesky señalaron que había dos mujeres con el mismo rostro, así como personas con cuatro dedos en vez de cinco, unos fallos fácilmente atribuibles al uso de IA. No obstante, según informa The Wrap, un representante de La Casa de las Ideas ha asegurado que no se recurrió a dicha herramienta.

Social media users and big aggregators had posted that a hand appears to have 4 fingers and some of the faces were duplicated https://t.co/Af1hIo25ga pic.twitter.com/UxFQCIoPVv — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) February 4, 2025

A Marvel Studios Spokesperson has confirmed that AI was not used in the creation of the new ‘FANTASTIC FOUR’ posters



(via: @TheWrap) pic.twitter.com/AxMXieWUF7 — Fantastic Four Updates (@F4Update) February 4, 2025

En los últimos tiempos, el uso de la IA en la industria audiovisual ha sido objeto de amplias discusiones y controversias. Recientemente, la nominada al Oscar The Brutalist daba mucho de qué hablar después de que se destapara el uso de inteligencia artificial durante su proceso de postproducción, en particular para mejorar el acento de Adrien Brody y Felicity Jones.

En cuanto a Marvel, cabe recordar que ya surgió una polémica similar con el póster de Thunderbolts, en el que los fans detectaron algunas irregularidades como seis dedos en uno de los personajes. Sin embargo, en esta ocasión fueron otros fans los que hablaron en favor del cartel, alegando que los supuestos fallos eran tan solo una ilusión óptica y no producto de la IA.

Por otro lado, el estudio liderado por Kevin Feige también fue criticado por los créditos iniciales de Invasión Secreta, serie protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Fury, que sí fueron creados con esta controvertida herramienta.

"Ambientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel-Reed Richards/Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) mientras se enfrentan a su desafío más terrorífico hasta la fecha.

Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmático Heraldo, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos en él no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal", señala la sinopsis oficial del filme dirigido por Matt Shakman.