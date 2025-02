El homenaje a los Beatles del tráiler de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos (The Fantastic Four: First Steps) ya ha llegado disparando las expectativas de los fans de Marvel, que esperaban desde hace ya muchos meses el primer adelanto oficial de la película que verlá la luz el 25 de julio de este mismo año.

Y además de mostrar un primer vistazo al equipo de héroes protagonistas compuesto por Reed Richards/Mr. Fantástico (Pedro Pascal), Susan Storm/La Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) y también al gran villano Galactus, el adelanto ha dejado también un buen puñado de revelaciones y guiños interesantes.

Entre estos últimos hay una referencia a los otros 'Fab Four', los Beatles. Esta referencia al legendario grupo de Liverpool tiene lugar justo en el tramo final del tráiler.

Cuando los protagonistas aparece subidos a un escenario y vestidos con sus azules trajes oficiales. Un escenario que es calcado a uno en el que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en su ya míticicas primeras apariciones el Show de Ed Sullivan en 1964.

No hay que olvidar que, según ya ha revelado el tráiler, los cuatro protagonistas son auténticas celebridades en su mundo, con niños vistiendo incluso máscaras de La Cosa y todos los focos puestos en ellos. Una genial referencia que no ha pasado por a los fans. De hecho, la cuenta oficial de la película en francés ya se ha hecho eco de este guiño.

El homenaje a los Beatles que no solo encaja perfectamente con el aspecto retrofuturista sesentero que tiene el nuevo filme de Marvel Studios, sino que además toma la dimensión de guiño metacinematográfico teniendo en cuenta que Joseph Quinn, el actor que da vida uno de los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, es el elegido para dar vida a George Harrison en la tetralogía de Los Beatles que prepara el director Sam Mendes.

El reparto de esta ambiciosa saga sobre la banda británica lo completarían, Barry Keoghan como Ringo Starr, Paul Mescal como Paul McCartney y Harris Dickinson como John Lennon.