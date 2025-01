The Brutalist usó inteligencia artificial para mejorar la interpretación de Adrien Brody

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio)

The Brutalist logró alzarse con tres Globos de Oro: mejor película, mejor dirección para Brady Corbet y mejor actor para Adrien Brody. La cinta apunta a ser una de las grandes favoritas de los Oscar, pero también recientemente está dando mucho que hablar después de que se destapara el uso de inteligencia artificial durante su proceso de postproducción.

En una entrevista con Red Shark News, el editor del filme, Dávid Jancsó, ha revelado que emplearon inteligencia artificial en la película para mejorar el acento húngaro del protagonista. "Soy hablante nativo de húngaro y sé que es uno de los idiomas más difíciles de aprender a pronunciar. Es un idioma único", dijo.

En la película hay una secuencia de aproximadamente dos minutos en la que el personaje de Brody lee una carta en voz alta en húngaro dirigida a su esposa. Una escena para la que emplearon un software llamado Respeecher para mejorar la pronunciación del actor. Según TheWrap, ninguna otra parte de la actuación del actor fue mejorada o retocada con inteligencia artificial.

"Si vienes del mundo anglosajón, ciertos sonidos pueden ser particularmente difíciles de captar", argumentó Jancsó. "Primero intentamos analizar estos elementos más difíciles con los actores. Luego intentamos hacer ADR (sustitución automatizada de diálogo) completamente con otros actores, pero eso simplemente no funcionó. Así que buscamos otras opciones para mejorarlo", añadió.

El equipo utilizó Respeecher para grabar las voces de los actores y luego agregar palabras en húngaro con ayuda de la IA. La voz de Jancsó también se empleó en la película. "La mayor parte de su diálogo húngaro tiene una parte mía hablando. Tuvimos mucho cuidado en mantener sus actuaciones", explicó.

"Se trata principalmente de reemplazar letras y sonidos aquí y allá. Puedes hacerlo tú mismo en ProTools, pero había tanto diálogo en húngaro que realmente necesitábamos acelerar el proceso, de lo contrario todavía estaríamos en la postproducción", esgrimió.

La IA generativa también se utiliza justo al final de la película en una secuencia del epílogo durante la Bienal de Venecia para crear una serie de diseños arquitectónicos y edificios terminados al estilo brutalista del del arquitecto protagonista.

Jancsó admitió que el uso de IA en la industria es "controvertido", aunque opina que "no debería serlo". "Deberíamos tener un debate muy abierto sobre qué herramientas puede proporcionarnos la IA. No hay nada en la película que utilice IA que no se haya hecho antes. Simplemente hace que el proceso sea mucho más rápido. Usamos IA para crear estos pequeños detalles que no teníamos ni el dinero ni el tiempo para rodar", argumentó.

The Brutalist, dirigida por Brady Corbet, llega a los cines españoles este viernes 14 de enero y relata la historia de László Tóth, un arquitecto judío que huye del horror del Holocausto para intentar construir una nueva vida en Estados Unidos.