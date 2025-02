10 Grandes Revelaciones Del Tráiler De Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Marvel ha puesto los dientes largos a los fans del UCM con el primer y emocionante tráiler de The Fantastic Four: First Steps, que llegará a las salas el 25 de julio de este año. Pero, además, el adelanto ha estado cargado de sorprendentes revelaciones como el misterioso personaje de John Malkovich, el primer vistazo al robot H.E.R.B.I.E. o la imponente aparición de Galactus.

Dirigida por Matt Shakman, la película marcará, al fin, la llegada de Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) al UCM. Su adelanto ha ofrecido el primer vistazo a la familia de héroes y un buen puñado de detalles que, sin duda, los incondicionales habrán encontrado fundamentales.

EL ASPECTO DE LA COSA

Pese a que la cinta de Shakman no será una película sobre el origen de Los Cuatro Fantásticos, el avance muestra, a través de unos flashbacks, cómo consiguieron sus poderes cósmicos. Y uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el pétreo aspecto de La Cosa. Y es que la versión de Marvel Studios promete hacer buen uso del CGI para dotar a Ben Grimm de un diseño bastante fidedigno al de los cómics.

SUE STORM EXHIBE SUS PODERES

A diferencia de Mr. Fantástico, su mujer, Sue Storm, sí ha mostrado fugazmente sus poderes de invisibilidad, especialmente hacia el final del tráiler, donde crea uno de sus potentes escudos de fuerza.

LA ANTORCHA HUMANA SURCA LOS CIELOS

Johnny Storm es, posiblemente, el miembro de Los Cuatro Fantásticos que más ha lucido sus poderes flamígeros en el tráiler de First Steps. Varias secuencias muestran al héroe encendiendo sus llamas para sobrevolar la ciudad e incluso sobrepasando la atmósfera de la Tierra con ellas.

MR. FANTÁSTICO Y LOS VIAJES INTERDIMENSIONALES

Otro aspecto que ha llamado la atención es que en ningún momento el tráiler ha mostrado los poderes elásticos de Mr. Fantástico, destacando por encima de todo su brillante mente científica. Es bastante probable que Marvel prefiera mostrar a Reed Richards empleando sus habilidades más adelante, pero de momento el tráiler ya adelanta que está trabajando en un ambicioso proyecto que, según las imágenes, podría ser incluso un portal inderdimensional: ¿Será esa la puerta de entrada de estos Cuatro Fantásticos a la Sagrada Línea Temporal del UCM?

H.E.R.B.I.E.

Shakman ha recuperado para la trama de First Steps a un personaje muy querido y casi olvidado de Los Cuatro Fantásticos: H.E.R.B.I.E., el robot de Exploración Interdimensional que Reed Richards construyó y que aparece cocinando con Ben Grimm.

EL FANTASTICAR

La nuevo película de Los Cuatro Fantásticos ambienta su trama en un universo alternativo del UCM. Se trata de una realidad retrofuturista en la que la tecnología está muy avanzada pese a inspirarse en la década de los 60. Y allí brilla el legendario vehículo del equipo, el Fantasticar que aparece fugazmente y a toda velocidad en el tráiler.

LA FAMILIA Y EL FACTOR EMOCIONAL

ha mostrado en su tráiler a Mr. Fantástico abordando con su mujer, Sue Storm, el drástico cambio que todos han sufrido desde que obtuvieron sus poderes en un viaje espacial que aún pesa sobre la conciencia del personaje de Pedro Pascal. Por tanto, la cinta de Shakman abordará con fidelidad las preocupaciones que sus excepcionales dones suponen para los personajes y sus vidas, del mismo modo que en los cómics.

EL PRIMER VISTAZO A GALACTUS

La irrupción de Galactus en el Universo Cinematográfico Marvel es algo que los fans llevan mucho tiempo esperando. En los momentos finales del tráiler han podido atisbar la descomunal figura del devorador de mundos cerniéndose sobre Nueva York.

APOCALIPSIS

Y más allá de la inquietante presencia de John Malkovich, quizás el momento más amenazante del tráiler de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos llega cuando una lluvia de fuego cae del cielo. Los protagonistas observan el firmamento mientras esto ocurre, probablemente sin estar seguro de qué está causando el fenómeno. Es probable que esté relacionado con Galactus, lo que demuestra cuánto poder tiene el devorador de mundos en el universo Marvel.

LA BANDA SONORA

La partitura que Michael Giacchino ha compuesto para The Fantastic Four: First Steps refleja con gran acierto el tono retrofuturista del filme, haciendo uso, además, de unos coros que, al final del tráiler, resultan épicos al entonar el nombre del cuarteto de héroes.