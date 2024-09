MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Junto con el impactante primer tráiler de Thunderbolts*, Marvel Studios también lanzo el póster oficial del filme que llegará a los cines el 30 de abril de 2025. Y tan solo minutos después de que el cartel, que reproduce la clásica estructura de imagen promocional con todos los protagonistas juntos (y revueltos) ocupando todo el espacio... algunos fans notaron algo raro en uno de sus protagonistas.

Así, diversos seguidores denunciaron que Bob, el misterio personaje al que da vida Lewis Pullman y que todo apunta de que se trata en realidad del todopoderoso Sentry (El Vigía), tenía en el cartel seis dedos en lugar de cinco. Un error imperdonable y "chapucero" que muchos achacaron al uso de la Inteligencia Artificial para elaborar imágenes promocionales en lugar de confiar en los artistas... de toda la vida.

Este presunto error, sumado a otras pequeñas irregularidades en otros personajes, como la forma en la que la muñeca y brazo de Yelena Belova/Viuda Negra (Florence Pugh) y se fusionaba con el hombro de Taskmaster, llevó a muchos a analizar al detalle el póster de Thunderbolts* y averiguar si la compañía ha hecho uso de la Inteligencia Artificial en su creación.

No obstante, tras el revuelo inicial, todo parece indicar que no existe tal error en los dedos de Bob y que, en realidad, se trata de una simple ilusión óptica, tal y como, tras la indignación incial, alertaaron algunos fans.

"Para esa gente que está enloqueciendo, el Vigía no tiene seis dedos en el póster de Thunderbolts*. Su meñique está doblado, y eso hace que parezca un poco raro", asegura el hilo que ha abierto tan candente debate en X. "Es un mutante", comenta en tono de broma otro usuario.

"No sé si es eso. Parece más un fallo humano", apunta otro internauta.

"Vale. La mierda de I.A. se cargó la iluminación. Para todos los que aparecen en esta imagen, el foco de luz se encuentra situado a las 2 en punto, pero para ella se da a las 9 en punto", critica un usuario que sigue sin estar convencido, refiriéndose al personaje de Yelena Belova (Florence Pugh), cuyo rostro parece estar más iluminado que el del resto de personajes en el póster de la película.

"No puedo creer que tenga que explicar esto, pero el póster de #Thunderbolts no es I.A., tu cerebro solo está jugando contigo", alude un internauta, dejando claro que el fallo en la mano de Bob es solo una ilusión óptica.

"Creo que es por el recorte y puede que algún retoque raro haga que el índice se vea más gordo de la cuenta. Pero hay 5", destaca un diseñador gráfico, resaltando sus argumentos en la imagen de Bob.

"Mucha gente está tachando de IA el póster de los Thunderbolts*. Yo estoy convencido de que se trata de un truco óptico debido a una posición e iluminación incómodas más que de IA. A continuación, resalto la posición de los dedos para ver si eso ayuda a alguien más a verlo", argumenta otro tuitero.

"De acuerdo, para todos aquellos que siguen diciendo que hay 6 dedos en el nuevo póster de #Thunderbolts ¡he dejado claro que solo hay 5! De nada", expresa UCM Portal en su cuenta de X.

"Aquí hay una imagen editada que hice para mayor claridad", añade.

"Sinceramente, igual. Vi seis dedos la primera vez que la miré también. Ilusión óptica total", sentencia otra tuitera reconociendo su error.