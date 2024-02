Martin Scorsese aparecerá como actor en la próxima película de Julian Schnabel

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

Martin Scorsese es conocido como director por legendarias cintas como Taxi Driver, Uno de los nuestros, Toro salvaje y, más recientemente, Los asesinos de la luna. El realizador ya tiene un nuevo proyecto en marcha... pero esta vez no será como realizador, sino como actor.

Según Variety, Scorsese ha participado como actor en la próxima película de Julian Schnabel, In the Hand of Dante. En el filme, dará vida al mentor que aconseja a Dante Alighieri mientras escribe La divina comedia.

Esta no será la primera experiencia de Scorsese como actor. El cineasta ha hecho cameos en diversas producciones, incluyendo algunas de sus películas, e incluso interpretó a Vincent van Gogh en un segmento de la cinta Los sueños de Akira Kurosawa.

"Está extraordinario en la película", declaró Schnabel a Variety, calificando el rol de Scorsese como "un papel brillante e importante" y añadiendo: "No puedes quitarle los ojos de encima". "Otras dos personas que vieron imágenes de In the Hand of Dante (que Schnabel está editando actualmente en Nueva York) también quedaron impresionadas por la intensidad de la actuación de Scorsese", agrega el medio.

In the Hand of Dante cuenta con un reparto de lujo que también incluye a Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, Gerard Butler, John Malkovich, Al Pacino y Louis Cancelmi. Además, el músico y actor británico Benjamin Clementine interpreta a un personaje "demoníaco que se ve a sí mismo entre el pasado y el presente".

El largometraje está basado en el libro homónimo de Nick Tosches, que gira en torno a un manuscrito del poema La Divina Comedia de Dante Alighieri que se encuentra en la biblioteca del Vaticano. El poema pasa de manos de un sacerdote a un jefe de la mafia en la ciudad de Nueva York, donde Tosches lo lleva después de que le pidan que verifique su autenticidad. La narrativa del filme se desarrolla entre los siglos XIV y XXI, y algunos personajes tienen vidas paralelas en diferentes épocas.

"No sé si es un erudito, pero es alguien que sabe cosas", reveló Schnabel sobre el personaje de Scorsese. "Es antes de que termine el poema. Así que este tipo ha sido una influencia para Dante, y probablemente sea el único cuya opinión le importaba. Dante le ve varias veces durante un período de 20 años, pero más o menos lo hemos comprimido en unas pocas visitas", añadió.