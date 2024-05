MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno será la única película del Universo Cinematográfico Marvel en todo 2024. La cinta, que se estrena en cines el 25 de julio, será el debut de ambos personajes en la franquicia, dando el salto desde la saga X-Men de Fox. Y ahora, una nueva filtración ha desvelado qué emblemáticos momentos del UCM podrían visitar los dos anti-héroes mutantes.

Todo apunta a que la cinta va a ser una aventura multiversal llena de cameos de personajes del presente y el pasado de Marvel, tanto del UCM como de otras franquicias. Y según una descripción compartida en Zazzle, Deadpool y Lobezno visitarán nada menos que la Saga del Infinito, es decir, las Fases 1, 2 y 3 del las películas de Marvel Studios. Además, esta locura multiversal también llegaría hasta algunos momentos de la Fase 4.

"¡No solo trabajarán para derrotar a una variedad de villanos que plagan el universo Marvel, sino que también irrumpirán en la franquicia del UCM y le darán su propio giro al estilo 20th Century Fox con calificación R a algunos de nuestros momentos favoritos de las Fases 1 a 4!", reza el fragmento, ya eliminado de la mencionada web.

Esto quiere decir que los héroes podrían aparecer en las aventuras ya vistas de Iron Man, Capitán América, Thor, Guardianes de la Galaxia y compañía que se han ido estrenando desde el año 2008. Más de una veintena de películas en las que, con la intervención de Deadpool y Lobezno, el final será muy diferente.

¿Se verán las caras con el mismísimo Thanos? Con las puertas del multiverso abiertas, todo es posible... También se ha sugerido que podrían visitar la primera entrega de Los Vengadores o incluso Spider-Man: No Way Home, ya de la Fase 4. Por ahora los tráileres del filme no han dado demasiadas pistas sobre ello, por lo que todas las puertas están abiertas.

Lo que sí se ha visto en los avances de la cinta son algunas escenas de varias películas del UCM a través de las pantallas de la AVT. Con la nueva filtración se ha descubierto que los protagonistas tratarán de llegar hasta esos lugares, generando líneas temporales alternativas en un caos multiversal absoluto y violento.

Dirigida por Shawn Levy (El proyecto Adam, Free Guy), el reparto de Deadpool y Lobezno contará con Ryan Reynolds y Hugh Jackman como grandes protagonistas. Junto a ellos estarán Emma Corrin como la villana Cassandra Nova, Matthew Macfadyen como Paradox, Aaron Stanford como Pyro, Morena Baccarin como Vanessa, Stefan Kapicic como Coloso, Brianna Hildebrand como Cabeza Nuclear Adolescente Negasónica y Shioli Kutsona como Yukio, entre otros. Se espera que la cinta sea un auténtico festival de cameos y sorpresas.