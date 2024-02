El reparto de Los 4 Fantásticos rompe su silencio sobre la película de Marvel

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos se preparan para cruzar el umbral del UCM de la mano de Matt Shakman. Tras confirmarse que Pedro Pascal (The Last of Us), Vanesa Kirby (The Crown), Joseph Quinn (Stranger Things) y Ebon Moss-Bachrach (The Bear) encarnarán al cuarteto de héroes, ahora el propio elenco rompe su silencio sobre su fichaje por la película que verá la luz el 25 de julio de 2025.

Hace escasos días que el estudio liderado por Kevin Feige anunciaba en Twitter a Pascal, Kirby, Quinn y Moss-Bachrach para encarnar a la primera familia de Marvel en su nueva aventura cinematográfica con una romántica ilustración vintage. Aunque seguramente la elección del elenco no haya supuesto ninguna sorpresa para los fans, tras meses de incesantes rumores, no por ello han dejado de celebrarlo.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.



Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024

También los propios actores lo han celebrado y no han dejado pasar la oportunida de mostrar su entusiasmo, comentando en dicha publicación y compartiendo las suyas propias en redes sociales, de contar con la oportunidad de encarnar en el Universo Cinematográfico Marvel a Los 4 Fantásticos.

El primero en reaccionar cariñosamente fue Moss-Bachrach el mismo día de San Valentín "De nuestra familia para la vuestra", comentaba el actor, conocido por su papel en The Bear, anunciando que la nueva película de Los Cuatro Fantásticos llegará a los cines en julio de 2025, y fueron suscritas también por Pascal.

Por su parte, Joseph Quinn, que dio vida a Eddie Munson, uno de los personajes más queridos de Stranger Things en su cuarta temporada, fue algo más parco y directo al emplear un único adjetivo: "fantástico".

Hasta el momento, los detalles sobre la trama de Los 4 Fantásticos permanecen en el más absoluto de los secretos. Pero se espera que en ella debute su más acérrimo enemigo, el mismísimo Doctor Doom e incluso, hay quien baraja la posibilidad de que el soberano de Lavteria sea quien reemplace a Kang el Conquistador en Vengadores: Secret Wars tras el despido de Jonathan Majors por violencia machista.