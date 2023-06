Spider-Man: No Way Home confirma que Miles Morales ya existe en el Universo Marvel

Spider-Man: No Way Home confirma que Miles Morales ya existe en el Universo Marvel - SONY PICTURES

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Cruzando el Multiverso es la segunda película en solitario de Miles Morales. La aclamada saga de animación regresa a los cines el 2 de junio, cinco años después de su primera entrega. Sin embargo, en imagen real el querido personaje aún no ha hecho acto de aparición, aunque se ha sugerido que sí existe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Un fragmento del final de Spider-Man: No Way Home, la última película protagonizada por Tom Holland, se ha hecho viral en redes sociales. En su versión portuguesa, al final de la película Peter se muda a un pequeño apartamento en Nueva York y de fondo se puede escuchar a sus vecinos. Un hombre y una mujer que muchos identifican como Rio Morales y Jefferson Davies, los padres de Miles.

"Miles, ven amor. Recoge tus cosas y vete a dormir, ¿de acuerdo? Eso es todo, recoge y vete a dormir", se escucha en voz de la mujer. "Si no te vas a la cama ahora, vas a estar sin televisión durante un mes", dice el hombre.

En caso de confirmarse que son los padres de Miles, implicaría que los dos Spider-Man son vecinos, aunque es probable que por ahora solo Peter haya recibido la picadura de la araña.

El fragmento se ha hecho viral a raíz de un rumor de Spider-Man 4 que señala que Peter y Miles viven en el mismo edificio y que el joven será presentado oficialmente en imagen real en la película. Marvel y Sony aún no han confirmado nada, y ni siquiera se habla de que estén buscando un actor para interpretarlo. Aunque Shameik Moore, que da vida a Miles en su versión animada, ya ha sugerido en varias ocasiones que le encantaría poder hacerlo.

"Creo que todos saben que sería un gran Miles Morales. Cuando salí del cine después del estreno de [Spider-Man: No Way Home], Jamie Foxx me miró como... Él lo sabía. Y creo que Tom Holland también lo sabe", declaró hace unos meses en una entrevista concedida a Empire.

El fragmento de No Way Home no es la primera vez que la presencia de Miles se sugiere en el UCM. En Spider-Man: Homecoming, Peter se cruza con el Merodeador, Aaron Davis, el tío de Miles. Este le dice a Spider-Man que quiere todas las armas salidas de la Batalla de Nueva York fuera de las calles por el bien de su sobrino. Y en una escena eliminada, el propio Aaron habla con Miles por teléfono para disculparse por no llegar a tiempo donde habían quedado. Por tanto, parece cuestión de tiempo que el nuevo Spider-Man irrumpa en imagen real.