Marvel admite el gran error que ha cometido con el UCM

La guerra del streaming se recrudeció con el lanzamiento de Disney+ para rivalizar con Netflix. Desde sus inicios, los estudios propiedad de Disney tenían la orden de producir y lanzar el mayor número de películas y series posible, una estrategia que también siguió Marvel y que posteriormente cambió.

Brad Winderbaum, jefe de streaming, televisión y animación de Marvel, concedió una entrevista al podcast Phase Zero en la que habló sobre la política de Disney+. "Quiero decir, francamente, con toda honestidad, había un mandato de crear todo lo que pudiéramos para Disney+ lo más rápido que pudiéramos", declaró.

"Y luego hubo un cambio. Y, de repente, tenemos que empezar a espaciar nuestras fechas de lanzamiento. Entonces eso explica muchos de los retrasos. Ahora estamos usando ese tiempo. No nos quedamos de brazos cruzados. Es como si se quedaran en el horno. Puedes hornear ciertas cosas un poco más. En realidad, creo que, en última instancia, solo mejorará las cosas", añadió.

Winderbaum dejó caer que muchos proyectos nuevos se encuentran en distintas etapas de desarrollo en Marvel Studios, lo que significa que es cada vez más probable que algunas producciones que están preparando nunca se lleguen a estrenar. "Tenemos un nuevo sistema detrás de cámaras en Marvel Studios", reveló.

"Ahora somos más como un estudio tradicional. Estamos desarrollando más de lo que realmente produciremos. Hay planes para desarrollar Nova. A mí también me encanta Nova. También me encanta Rich Rider. Espero que llegue a la pantalla. El mundo siempre es un caos. Siempre hay cosas. Tienes que conjurar para que estas cosas sucedan, pero me encantaría ver una serie de Nova algún día", aseguró.

Además, en otra reciente entrevista con Agents of Fandom, Winderbaum confirmó que tanto Ironheart como Wonder Man todavía están en marcha a pesar de los recientes rumores de cancelación. "Sí, absolutamente. Estamos editando ambas series en este momento. Son espectaculares, increíbles y diferentes... Podemos explorar rincones del universo que son realmente emocionantes. Riri Williams es una de ellas y estoy ansioso por que la gente conozca a Simon Williams", declaró.