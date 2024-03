Mark Ruffalo explica por qué Hulk nunca tendrá su propia película en Marvel

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Hulk es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el Universo Cinematográfico Marvel. Sin embargo, Mark Ruffalo, el actor que lo encarna en el UCM, no cree que el coloso esmeralda vaya a tener su propia película en solitario porque la Casa de las Ideas le sale muy caro cada vez que aparece en una de sus producciones.

En una reciente entrevista con GQ, Ruffalo admitió que la expansión de Marvel al streaming era "realmente emocionante", pero que por contra se ha perdido que sucedía con las películas del estudio es que había "algo místico" en tener que esperar varios años para verlas. El actor lleva interpretando a Bruce Banner/Hulk desde su intervención en la primera entrega de los Vengadores, estrenada en 2012.

Uno de los grandes anhelos del intérprete, era poder encarnar al personaje en la adaptación de World War Hulk, uno de los grandes arcos del vengador en los cómics de La Casa de las Ideas. No hace mucho, el actor dejó caer a su paso por el Festival de Cine de Santa Bárbara, California, que Marvel no tiene especial interés en darle al gigante esmeralda una película independiente.

¿La razón? Según Ruffalo, se debe principalmente a que dar vida a Hulk mediante CGI en sus producciones le resulta excesivamente caro al estudio liderado por Kevin Feige. "Me encantaría hacer una cinta independiente de Hulk, sencillamente creo que no va a pasar nunca. Resulta muy caro hacer una película completa, por eso utilizan a Hulk de modo tan esporádico. ¡Mi personaje se ha encarecido!", sentencia el actor, nominado al Oscar por su papel en Pobres Criaturas.

Esto no significa ni mucho menos que Hulk no vaya a seguir apareciendo en el Universo Cinematográfico Marvel. Y, de hecho, Ruffalo desvelaba en una anterior sesión de preguntas y respuestas durante su intervención en el ya mencionado festival que estaría presente en Capitán América: Brave New World, aunque, según apuntalaba Variety, citando a múltiples fuentes cercanas al estudio, el actor no entendió la pregunta del modo correcto.

En realidad, no contestaba a si aparecerá o no en la cuarta entrega del centinela de la libertad, sino a si la cinta protagonizada por Anthony Mackie es uno de los próximos títulos del estudio. Sea como fuere, de momento, lo único seguro es que, tras su intervención en varios episodios de She-Hulk: Abogada Hulka, habrá que esperar para saber cuál será la siguiente aparición estelar de Hulk en el UCM.