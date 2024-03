MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

X-Men 97, la serie de animación que retoma la historia de los míticos mutantes justo donde lo dejó la ficción que protagonizaron en los años 90 ya está en Disney+. Y está, literalmente, arrasando. Y es que las nuevas aventuras de Tormenta, Lobezno, Jean Grey, Cíclope y compañía han conseguido una puntuación pefecta del 100% en Rotten Tomatoes, siendo la más alta alcanzada en un proyecto de Marvel Studios.

Esta plataforma dedicada a recoger puntuaciones de películas y series, tanto por el público como por críticos, ha declarado X-Men 97 como "Certified Fresh", categoría que la página otorga a los títulos más "frescos", con críticas mayoritamente positivas, frente a los estrenos "podridos", los que cochechan más reseñas negativas. Aunque es probable que, al haber sido estrenada recientemente, acabe cosechando alguna que otra crítica negativa a lo largo de su emisión poniendo así fin a la puntación perfecta del 100% con el que la serie ha arrancado su andadura.

The first reviews are in for #XMen97 - currently it's Fresh at 100% on the Tomatometer, with 21 reviews: https://t.co/MQIoNXbOjX pic.twitter.com/IoV8Cb9diM