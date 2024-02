Mark Ruffalo confirma a Hulk en Capitán América 4... Y Marvel le desmiente

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

Mark Ruffalo, que en el Universo Cinematográfico de Marvel interpreta a Bruce Banner/Hulk desde el año 2012, ha desvelado cuál será su próxima aparición en la franquicia. El intérprete nominado al Oscar por Pobres Criaturas ha confirmado que estará en Capitán América: Brave New World. Sin embargo, este nuevo spoiler de Ruffalo podría no ser cierto.

En una ronda de preguntas y respuestas en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, la moderadora le preguntó si iba a formar parte del reparto de la nueva cinta del Capitán América, la primera protagonizada por Anthony Mackie. Ruffalo no dudó en contestar: "¡Sí!"

"¿Tienes permitido hablar de eso?", insistió la moderadora y periodista Anne Thompson. "Sí. ¡Va a ser genial!", volvió a asegurar el actor. Pero, a pesar de la confianza en las respuestas de Ruffalo, desde el estudio que dirige Kevin Feige han negado la mayor. Y es que, según informa Variety citando múltiples fuentes cercanas al estudio, el intérprete se equivocó ya que no entendio bien la pregunta.

Según la versión de Marvel Studios, en realidad Ruffalo no contestaba a si estará o no en Capitán América 4. En cambio, pensaba que le estaban preguntando si Brave New World es una de las próximas películas de Marvel. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su respuesta ha levantado mucha expectación entre los fans.

El motivo principal es que Harrison Ford va a retomar el papel de Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, que antaño interpretó el fallecido William Hurt. Su regreso será como el nuevo presidente de Estados Unidos, pero lo que se rumorea es que acabará transformándose en Hulk Rojo, al igual que ocurre en los cómics.

Por tanto, la presencia del Hulk de Ruffalo tendría sentido en Capitán América: Brave New World para ayudar a paliar tal amenaza. Y de hecho no puede descartarse que vaya a suceder, ya que no sería la primera vez que hace un spoiler de una película de Marvel por error.

En el pasado, accidentalmente reveló el final de Vengadores: Infinity War durante una entrevista con Good Morning America en julio de 2017, un año antes del estreno de la cinta. Unos meses después, retransmitió los primeros 20 minutos de Thor: Ragnarok en Facebook. Y en abril de 2019 de nuevo adelantó el final de Vengadores: Endgame. Su presunta presencia en Capitán América 4 podría unirse a la lista de deslices del deslenguado Ruffalo que sigue peleando, con permiso de Tom Holland, por el título de "spoileador oficial" del UCM.