Filtrado el nuevo traje de Capitán América 4: Brave New World

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

El 14 de febrero de 2025, tras varios retrasos en su fecha de estreno, llegará a los cines Capitán América: Brave New World. Y ya ha salido a la luz una reveladora imagen del nuevo traje que Sam Wilson (Anthony Mackie), vestirá con orgullo como flamante centinela de la libertad en la cuarta entrega de la saga.

En el último episodio de la serie Falcon y El Soldado de Invierno, Sam Wilson se enfundó en un espectacular uniforme blanco azul con una estrella plateada y también provisto de sus alas como Falcon que lo diferencian del traje de Steve Rogers. Pero, no será este el que, finalmente, termine vistiendo el alado héroe encarnado nuevamente por Mackie en la cinta de Julius Onah.

Una nueva línea de productos oficiales es la responsable de poner al descubierto el uniforme definitivo que se calzará Mackie en la película. En este caso, se trata de unas figuras de Funko Pop que tienen previsto lanzarse a la venta en marzo, las que han ofrecido una mirada en mayor profundidad al imponente atuendo de Falcon como Capitán América.

Y, de hecho, además de sus características gafas de vuelo, tener sus alas también integradas en el nuevo uniforme, o, prescindir de la capucha, visualmente, como puede verse, su diseño se aproxima bastante al traje clásico de Steve Rogers con el azul de nuevo como color predominante frente al blanco del primer traje de Wilson como Capitán América.

Captain America: Brave New World! This will be the next Collector Corps box, landing in March! Order below now ~

Linky ~ https://t.co/lm0tMCcAnv#Ad #CaptainAmerica #CaptainAmericaBraveNewWorld #FPN #FunkoPOPNews #Funko #POP #POPVinyl #FunkoPOP #FunkoSoda pic.twitter.com/d095yBMyq1