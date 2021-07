Margot Robbie valora lo que hizo con Harley Quinn el Snyder Cut de Liga de la Justicia: "Esto no es Marvel"

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Uno de los pasajes que más llamó la atención de los fans en el Snyder Cut de Liga de la Justicia fue su epílogo, donde el realizador mostraba un futuro posapocalíptico en el que Darkseid había triunfado y un puñado de héroes (y villanos) intentaba vencer la tiranía del archivillano.

En esa escena final, continuación de la secuencia la pesadilla de Batman en Batman v Superman, la secuencia Knightmare, en la que Bruce Wayne sueña cómo será el mundo tras la triunfal llegada de Darkseid. Un futuro alternativo al que previamente ya tuvo acceso Cyborg al entrar en contacto con las Cajas Madre y en el que Wonder Woman y Aquaman han muerto a manos del villano.

En este oscuro futuro, Batman, The Flash, Cyborg, Mera y Deathstroke (que ha unido fuerzas con el equipo) han formado un grupo de resistencia para detener a Superman, que se encuentra bajo el influjo de la ecuación Anti-Vida de Darkseid. Y junto a ellos, en una Tierra arrasada y tomada por los parademonios de Darkseid, también aparece el Joker (Jared Leto), otro improbable aliado que matiene una tensa conversación con Bruce Wayne.

Un cara a cara en el que los dos enemigos íntimos lanzan reproches, errores y sus muertos del pasado. "Me necesitas para que te ayude a deshacer este mundo que has creado al dejarla morir. ¡Pobre Lois, lo mucho que ha sufrido! A menudo me pregunto en cuántas líneas temporales alternativas destruyes el mundo porque, sinceramente, tú no tienes los cojones de morir", le dice Joker que recrimina a Batman que "enviara al Chico Maravilla a hacer un trabajo de hombres", en referencia a la muerte de Robin, que fue asesinado por el propio Joker.

"Sabes... tiene gracia que hables de la gente que ha muerto en mis brazos, porque cuando sujetaba a Harley Quinn mientras se desangraba y moría me suplicó, con su último aliento que cuando te matara, y ten por seguro que te voy a matar, cabrón, lo hiciera lentamente. Voy a cumplir esa promesa", replica Batman con una enorme rabia contenida.

Así, el Snyder Cut confirmaba que Harley Quinn murió en algún momento del pasado en el Unvierso DC y que lo hizo, desangrada y en brazos de Batman. Si el personaje de Margot Robbie falleció tras una lucha con el caballero oscuro o si, por el contrario, fue el propio Joker quien la asesinó, es algo que, muy probablemente, los fans de DC nunca sabrán. Un fallecimiento, el de Quinn, del que la propia actriz que la interpreta, Margot Robbie, era ajena hasta el momento.

Durante una entrevista con Entertaiment Weekley, Robbie ha sido interrogada por su opinión al respecto y ha reaccionado reconociendo que no tenía ni idea de que esto había sucedido: "¿Cóoooomo? No lo sabía, gracias por decírmelo".

"ESTO NO ES COMO MARVEL"

Al conocer esta información, lejos de sentirse molesta, Robbie ha aludido a la naturaleza de los cómics de DC y a cómo esta se ve reflejada en el cine: "Cada película es algo por sí misma, y creo que eso funciona en el mundo de los cómics, y creo que también funciona en el mundo de las películas de DC".

"Esto no es como Marvel, donde todo está más obviamente vinculado de una manera más lineal" ha señalado Robbie antes de añadir que "Parece que hay tantas historias, mundos y películas adyacentes sucediendo al mismo tiempo, al igual que en los cómics".

En relación a la muerte de su personaje, ha señalado que "no necesariamente cambia lo que otras personas pueden hacer con este universo". Lo que un director decida, no creo que dicte lo que otro director podría asimilar y hacer con el mundo y los personajes, lo cual es divertido ", ha explicado.

En cuanto a Snyder, ha afirmado que no tenía porque "agarrarse a la versión establecida por David Ayer", director de Escuadrón Suicida, donde apareció por primera vez su Harley Quinn. "Él pudo tomar el personaje y hacerlo suyo, que estoy segura de que era lo que más le apetecía".

Harley Quinn es uno de los personajes más populares y rentables del Universo Extendido DC, tanto que ha sido uno de los pocos antihéroes que aparecieron en la primera entrega y que han sido recuperados para la continuación de El Escuadrón Suicida. La implicación de Robbie con el personaje va más allá de su interpretación, ya que fue la encargada de producir Aves de Presa, un spin-off donde contó con gran libertad creativa respecto a su arlequina.

Los fans de la villana podrán volver a encontrarse con ella el próximo mes de agosto en El Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn y con un reparto formado por Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Boomerang) o Joel Kinnaman (Rick Flag) y nuevas incorporaciones como John Cena (Peacemaker), Idris Elba (Bloodsport) Nathan Fillion (TDK) o Sylverster Stallone (King Sark) entre otros.