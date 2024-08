¿En marcha la película de Hulk vs Lobezno?

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno no solo ha incorporado al mercenario bocazas al UCM, sino que también ha recuperado a Hugh Jackman como el mutante de las garras de adamantium. Y es posible que su vuelta no sea algo puntual. Y es que en los últimos días, han surgido incontables rumores sobre el futuro del personaje. Y uno que más llama la atención de los fans es el que asegura que Marvel Studios estaría desarrollando una película que enfrentará al feroz miembro de los X-Men con otro de sus más ilustres personajes, Hulk.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La cinta de Shawn Levy cuenta con infinidad de guiños, sutiles referencias y muchos cameos para deleitar (y en muchos momentos atiborrar incluso) al fandom marvelita. Entre ellos destaca una secuencia en la que Deadpool viaja entre las diferentes realidades buscando una variante de Logan que le sirva de ser vinclulante a su timeline.

Y entre las diferentes versiones de Lobezno, en su camino se cruza una que luce su traje marrón y que se encuentra en un bosque. En ese momento, Wolverine saca sus tremendas garras y, en el filo de sus hojas, se vislumbra la colosal figura de Hulk.

Esta escena de Deadpool y Lobezno homenajea el legendario cara a cara de Logan con el monstruo de piel verde en el número 180 del Increíble Hulk. Y aunque en la película los dos poderosos personajes no llegan a enfrentarse, es posible que este breve instante de la cinta sea un anticipo de lo que está por llegar.

MyTimeToShineHello se hizo eco de los rumores que apuntaban a que la Casa de las Ideas estaba considerando poner en marcha una película de Lobezno Vs. Hulk. Pese a que posteriormente se explicó a quienes dieron la información por válida que se trataba de un error, nuevas informaciones parecen respaldar dichos rumores.

Hugh Jackman looked so fucking cool in the John Byrne suit!!!!



I need that Wolverine vs. Hulk movie yesterday!!!!#DeadpoolAndWolverine pic.twitter.com/Uh9E0IYBUd — JB🇻🇮 | Mahdi of Chaos (@jbxclusive) July 30, 2024

Según ha dejado caer Madhi of Chaos a través de su cuenta de X, la Casa de las Ideas está rumiando este proyecto y se encuentra, como muchos otros que finalmente no llegan a ver la luz, en fase de preproducción. Sin embargo, hasta el momento, ni Kevin Feige ni la propia Marvel se han pronunciado al respecto.

En cualquier caso, más allá de que ambos héroes acaben protagonizando o no su propia película, Marvel podría reunirlos igualmente en alguno de sus futuros filmes. Una posible opción sería que Logan y Hulk terminen formando equipo en Vengadores 5, ahora rebautizada como Doomsday, y su secuela, Secret Wars, que verán a Robert Downey Jr. convertido en Víctor Von Doom.

La repesca del actor, anunciada durante la pasada Comic-Con de San Diego para dar vida al Doctor Doom en el UCM, nuevamente bajo la dirección de Joe y Anthony Russo, ha causado estragos entre los seguidores marvelitas. Y, de hecho, también ha causado una fuerte impresión en Jeremy Renner.

El actor, quien interpreta a Clint Barton, A.K.A. Ojo de Halcón en el Universo Cinematográfico Marvel, no da crédito a que su compañero de los Vengadores vaya a ser uno de los malos. Es más, desconocía que fuera a encarnar a Doom. "El hijo de puta no me había dicho nada. Somos buenos amigos, tenemos un chat de la familia de los Vengadores, los seis originales. Y no dijo ni pío", le revelaba en recientes declaraciones a US Weekly.