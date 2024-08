El único de los Vengadores que se negó a aparecer en Deadpool y Lobezno

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Durante la Comic-Con San Diego se anunció que Robert Downey Jr. volverá al Universo Cinematográfico Marvel, y el actor dará vida al Doctor Doom en Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, los guionistas de Deadpool y Lobezno intentaron traer de vuelta al intérprete en su película, ya que escribieron un cameo para él que no llegó al corte final.

"Hay un guion. Tenemos el borrador de Downey", confirmó a The Hollywood Reporter el coguionista Paul Wernick sobre la escena, cuya versión acabó en la película, pero sin Downey Jr.

En la escena que llegó a los cines, Wade Wilson (Ryan Reynolds) viaja a la Torre de los Vengadores en 2018 para reunirse con Happy Hogan (Jon Favreau). Wade pide unirse a Los Vengadores y pregunta si Stark se unirá a ellos para la entrevista, antes de que Happy finalmente lo rechace para el equipo. Pero en un borrador anterior de la escena que escribió Reynolds, Tony y Happy aparecen juntos.

El equipo de Deadpool y Lobezno aseguró que, si Downey rechazaba el cameo, o si Marvel lo rechazaba, siempre podrían reelaborar la escena de la Torre de los Vengadores solo para Happy. De hecho, tras las negativa del ganador del Oscar a mejor actor de reparto por Oppenheimer, en la propia secuencia se hace mofa y befa del asunto asegurando que él "no hace estas cosas... cameos".

"Jon estuvo increíble al respecto. Se mantuvo ahí mientras aún estaba indeterminado por un tiempo, y finalmente fue muy amable al expandirlo", dice el guionista Rhett Reese sobre Favreau, que asumió más trabajo una vez que quedó claro que Downey no estaría involucrado. "Nos encantó la idea de que Tony Stark estuviera allí, pero también entendemos perfectamente por qué no sucedió, dado que Downey se convirtió en el Doctor Doom menos de 10 segundos después de que saliera nuestra película", agregó.

"El UCM claramente tenía planes más grandes para Downey, lo cual acabamos de saber, que es lo del Doctor Doom. En última instancia, creo que es por eso que no sucedió, aunque no tengo la verdadera razón por la que no sucedió. Se habló. Iban a ser Downey y Jon Favreau juntos en la escena", añadió Reese.

Wernick también contó al medio cuál fue la primera idea de Reynolds para la cinta, que finalmente se descartó. "Ryan habló por teléfono con nosotros, creo que era noviembre de 2021 y dijo: "Oye, ¿queréis volver y hacer una película de Deadpool?' Estos son algunos de mis pensamientos'. Presentó esta idea de Deadpool contra zombies, y presentó una escena final con Like a Prayer de Madonna y matando zombies sin sentido", relató.

"Sí, había una versión intermedia en la que luchaba para salir del infierno, y eran demonios, y él se abría camino a través de los demonios", agregó Reese.

El equipo del filme también contó cómo era el guion antes de que Hugh Jackman se decidiera a regresar como Lobezno. "Sin duda, teníamos elementos antes de que apareciera Hugh, y uno de ellos fue la fiesta de cumpleaños de Wade al principio y el hecho de que Wade estaba perdido y estaba trabajando en DriveMax. La parte de Johnny Storm/Capitán América fue algo que Paul presentó en una versión anterior que todos sabíamos que necesitábamos tener en la película", expuso Reese.

"Sabíamos que, tan pronto como lo anunciaron, habría oposición. 'Oh, vais a estropear Logan'. Por respeto a Hugh y también a los fans, queríamos encontrar otra variante aparte del Logan que murió tan heroicamente en Logan", esgrimió Wernick.

Uno de los elementos más comentados sobre Deadpool y Lobezno son sus bromas sobre Marvel, asegurando que el UCM está en su punto más bajo. "Son chistes que no tenemos el valor de escribir. No habríamos escrito ese chiste. Eso fue una broma de Ryan", confirmó Reese.

"No estábamos en condiciones de juzgar el estado del Universo Marvel ni nada de lo que hayan hecho. Son los mejores en lo que hacen. Han producido millones de películas increíbles seguidas, por lo que se necesitó algo más grande que nosotros para hacer esos chistes. Estamos dispuestos a burlarnos de nosotros mismos. Ryan se burla de sí mismo. Perseguimos en gran medida la idea de que haya juego limpio para todos. Creo que Kevin Feige es el mejor por un millón de razones, pero un millón de razones es el hecho de que nunca palidecería al burlarse de sí mismo o del universo o de lo que vino antes. No rechazó ni un solo chiste", agregó Reese.

El guionista, sin embargo, rectificó y desveló que solo se vetó una broma. "En realidad, solo hubo un chiste que fue rechazado de la película, y fue un chiste sobre Disney que era demasiado grosero. Pero eso no fue por Kevin", explicó. "Feige se reía de los chistes que se burlaban de Marvel como todos los demás en la audiencia. Y de nuevo, lo que hace que Deadpool sea tan divertida es que se burla de todos. Y si no puedes reírte de ti mismo, ¿qué estamos haciendo?", valoró Wernick.