Marvel quiere ya a un personaje del Universo Spider-Man de Sony en el UCM

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

Marvel Studios continúa desarrollando su multiverso de cara al desenlace de su saga actual con Avengers: Secret Wars. En ella, reunirá a numerosos personajes tanto del UCM como de otras franquicias como los X-Men. Ahora ha saltado la noticia de que la compañía está interesada en hacerse con un personaje de Sony.

Según el insider @Cryptic4KQual, el mismísimo Kevin Feige -CEO de Marvel Studios- está tratando de conseguir a un misterioso personaje del Universo Spider-Man de Sony. "Kevin quiere a alguien (villano) del USS en el UCM", afirma la fuente.

"Este individuo, si se incorpora con éxito al UCM, tendrá un papel interesante pero desalentador", añade el informante. Los detalles sobre qué personaje podría ser permanecen en secreto. Se rumorea que Spider-Man 4 podría traer de vuelta al Buitre de Michael Keaton, aunque no hay nada oficial.

Kevin wants someone (Villian) from the SSU in the MCU. This individual if successfully brought into the MCU will have a cool but dissheartening role. pic.twitter.com/jPLqRU0lIe