El "épico" salto temporal de Avatar 4 servirá para expandir el mundo de Pandora - 20TH CENTURY STUDIOS

MADRID, 2 May. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza llegó a los cines el pasado diciembre con el objetivo de dar respuesta a varias cuestiones clave del universo creado por James Cameron y presentó a Varang (Oona Chaplin), la despiadada líder del clan del fuego. Trinity Jo-Li Bliss, quien interpretó en la saga a la hija de Jake Sully y Neytiri, Tuktirey, ha asegurado que el "épico" salto temporal de ocho años de Avatar 4 servirá para expandir aún más el mundo de Pandora.

"Rodamos una primera pequeña parte, y eso ocurre antes de este salto temporal épico, que realmente va a ampliar la historia desde los planes de los personajes hasta los ecosistemas de Pandora", explicó al respecto Bliss a The Direct durante la alfombra roja de los Saturn Awards. "Es como si apenas hubiéramos arañado la superficie de lo que sabemos de este mundo, de estos personajes y de lo profundo que puede llegar a ser todo", añadió.

"Así que espero de verdad que podamos continuarla. Pero sí, rodamos una pequeña parte, y la recuerdo muy bien", prosiguió Bliss, confirmando así cuánto han filmado de Avatar 4. "De hecho, aunque tenía nueve años, como era algo relacionado con un salto temporal... ahora tengo 16. ¿No es un poco una locura?", expuso.

Cameron ya adelantó en enero de 2023 que Fuego y ceniza exploraría los desiertos, las montañas, los bosques boreales y las regiones polares de Pandora. Dado que esta última no llegó a aparecer en la película, existe la posibilidad de que Avatar 4 introduzca esta región del planeta.

AVATAR 4 Y 5 SERÁN UN CAPÍTULO NUEVO PARA LA SAGA

Bliss también confirmó que Avatar: El sentido del agua y Avatar: Fuego y ceniza forman en realidad "básicamente una sola historia", y añadió que Avatar 4 y 5 darán paso a "un capítulo completamente nuevo" dentro de la saga. La actriz también mostró su entusiasmo por la franquicia y describió su experiencia al formar parte de ella como "increíble", en respuesta a si existe un interés real por parte de los fans en torno a la franquicia y a cómo su éxito se mantiene en el tiempo.

"Supongo que podría decir que ha sido muy intenso desde Fuego y ceniza. Pero sí, creo que incluso fue bastante emotivo durante la gira de prensa, poder conocer a tantos fans en Italia, en París, en Los Ángeles, y también ver prácticamente a todo el mundo disfrutando juntos de esta película tan bonita", aseguró. "Ver cómo se involucraban tanto, haciendo 'cosplay' y contándonos todas sus opiniones con un cariño contagioso.. Fue realmente algo fuera de lo común", concluyó Bliss.

Las declaraciones de la actriz dejan claro que Avatar 4 marcará una nueva era para la franquicia, y sugieren que podría redefinirla por completo. Incluso es probable que Cameron llegue a introducir nuevas amenazas que escalen más allá del conflicto con la RDA, presente en las tres entregas anteriores.

A pesar de que Avatar: Fuego y ceniza recaudó casi 1.500 millones de dólares a nivel mundial -una cifra muy alta, pero inferior a la de sus predecesoras- no hace mucho James Cameron se mostró optimista, al considerar que ese botín podría ser suficiente para que sea "probable" que la cuarta entrega de la franquicia llegue a los cines. De hecho, recientemente se dio a conocer que tanto el oscarizado director de Titanic como Disney estaban evaluando cómo producir Avatar 4 y 5 de manera más económica y con una duración más reducida. En todo caso, Cameron ya aseguró que, si todo terminaba con Fuego y ceniza, cerraría los cabos sueltos con un libro.