Avatar 4 y 5 revelarán los orígenes del Programa Avatar - 20 CENTURY STUDIOS

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza llegó a los cines el pasado diciembre con el objetivo de dar respuesta a varias cuestiones clave del universo creado por James Cameron. Una de las más importantes es la confirmación de que Eywa, la deidad de los na'vi, existe realmente. Sin embargo, el cineasta pretende ir todavía más lejos en la cuarta y quinta entregas de la saga, donde profundizará en los orígenes del Programa Avatar para resolver una de las grandes incógnitas que permanece abierta desde la primera película.

El libro The Making of Avatar, de Joe Fordham, publicado a finales del año pasado, reúne en sus páginas una amplia cantidad de información sobre Avatar, El sentido del agua y Fuego y ceniza, así como también ofrece una mirada a las ideas que Cameron tiene planeado abordar en las dos próximas entregas de su ambiciosa franquicia de ciencia ficción.

Se trata del Programa Avatar y sus orígenes. Hasta ahora, todo lo que se sabía es que, en la primera película, estrenada en 2009, la doctora Grace Augustine (Sigourney Weaver) es la máxima autoridad científica de la misión; pero ¿cómo llegó a ese puesto en primer lugar? Esas son las preguntas que Cameron se planteó durante el proceso de escritura del guion.

"¿Cuándo llegó [Grace] a Pandora? ¿Quién fue su mentor? ¿Cómo acabó heredando el Programa Avatar? Se me ocurrió una historia de fondo sobre Grace y el hombre al que acabó sustituyendo, su mentor, el fundador del Programa Avatar, Brantley Giess", explicó Cameron en un pasaje del libro.

Sin embargo, el personaje de Giess fue descartado del borrador final de Avatar. Y es que los planes de Cameron tuvieron que simplificarse considerablemente durante la fase de escritura.

Según se explica en este compendio, el director de filmes como la oscarizada Titanic y Mentiras arriesgadas trabajó junto a la guionista Laeta Kalogridis para pulir el guion y retocar la estructura de la primera película. Gran parte de los diálogos que correspondían a Giess acabaron asignándose al personaje de Augustine, mientras que Brantley fue eliminado por completo de la historia.

Esta reescritura del guion de Avatar se llevó a cabo en la primavera de 2006, lo que permite vislumbrar el increíblemente largo y extenuante proceso de desarrollo por el que han pasado estas películas. Dicho esto, Fordham también señala en The Making of Avatar que "aunque finalmente no aparece en Avatar, Giess se convierte en una parte importante de la historia, que se revelará en Avatar 4 y 5".

Sin embargo, aunque Cameron, respaldado por Disney, tiene planeadas estas dos últimas entregas (rodadas en algunas de sus partes, de hecho) y tienen su lanzamiento previsto para el 21 de diciembre de 2029 y el 19 de diciembre de 2031, respectivamente, todo está supeditado al éxito de Fuego y ceniza, que va camino de alcanzar los 1.500 millones en taquilla. Una cifra impresionante, pero todavía muy lejana de los más de 2.300 millones que alcanzó Avatar 2 en 2022 y de los casi 3.000 millones que la película original amasó en 2009.