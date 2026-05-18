Archivo - James Cameron quiere rodar Avatar 4 y 5 "en mitad de tiempo y por dos tercios del coste" - 20 CENTURY STUDIOS - Archivo

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Pese a que Avatar 4 y 5 permanecen en el calendario de estrenos de diciembre de 2029 y 2031, respectivamente, James Cameron ya advirtió de que sacarlas adelante depende del rendimiento comercial de Fuego y ceniza. La tercera película ha recaudado casi 1.500 millones de dólares a nivel global, una cifra inferior a sus predecesoras y tras la que el cineasta ha expresado la necesidad de rodar las próximas entregas en menos tiempo y con menor presupuesto.

"Avatar 4 y Avatar 5 siguen ahí, en el aire. Vamos a estudiar algunas tecnologías nuevas para intentar hacerlas de forma más eficiente porque son terriblemente caras y llevan mucho tiempo", afirma el cineasta en The Empire Film Podcast, aludiendo al complejo proceso de producción de las entregas anteriores.

El sentido del agua y Fuego y ceniza entraron en preproducción en 2014, comenzaron a rodarse en 2017 y no se estrenaron hasta 2022 y 2025 con presupuestos de 460 y 400 millones de dólares, respectivamente. "Quiero hacerlas en la mitad de tiempo y por dos tercios del coste. Nos llevará aproximadamente un año averiguar cómo hacerlo", añade Cameron.

Las declaraciones del director de Titanic y Terminator llegan después de que TheWrap señalase que Disney y Cameron están estudiando cómo hacer que las próximas entregas de Avatar sean también más cortas con el objetivo de reducir el riesgo de una inversión tan elevada. La duración no es un asunto menor en una franquicia donde Avatar dura 2 horas y 42 minutos, El sentido del agua alcanza las 3 horas y 12 minutos y Fuego y ceniza llega a las 3 horas y 17 minutos.

No es la primera vez que Cameron admite que la continuidad de la saga ambientada en Pandora depende del factor económico. El director explicó que Fuego y ceniza necesitaba un gran rendimiento comercial para justificar el futuro de la franquicia en cines. "No tengo ninguna duda de que Fuego y ceniza recaudará muchísimo dinero, la cuestión es si será suficiente para justificar más películas", aseguró Cameron en el podcast The Town.

En comparación a los 1.490 millones de dólares recaudados por Fuego y Ceniza a nivel global, de los cuales 404 millones corresponden a la taquilla norteamericana y 1.086 al resto del mundo, Avatar amasó 2.930 millones en todo el mundo, lo que la sitúa como la película más taquillera de todos los tiempos. En 2022, El sentido del agua volvió a situar a Cameron en la cumbre al reunir 2.320 millones de dólares, lo que la convirtió en la tercera cinta más taquillera de la historia, solo por detrás de Vengadores: Endgame.

AVATAR 4 OTORGARÁ MÁS PESO A VARANG

Por el momento, y más allá de las advertencias de Cameron sobre la importancia del desempeño en taquilla de Fuego y ceniza, no hay confirmación oficial de que Disney haya modificado el calendario anunciado para esas continuaciones. De todas formas, el director se mostró tranquilo ante la posibilidad de despedirse de Pandora de forma prematura. "Si todo termina aquí, perfecto. Quedará un único cabo suelto y lo cerraré con un libro", indicó.

En caso de materializarse, Avatar 4 otorgará un mayor protagonismo a Varang, la implacable líder del Pueblo de la Ceniza y uno de los personajes que más interés y conversación ha suscitado entre los espectadores.

"De cara al futuro, quizá haya que desarrollar un poco más a Varang", apuntó Cameron, que admitió que "al final, Varang encontró su sitio dentro de un reparto muy amplio porque en la historia hay muchos personajes y muchos frentes abiertos, así que quizá queramos darle un poco más de protagonismo" .