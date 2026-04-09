James Cameron y Disney discuten sobre cómo hacer Avatar 4 y 5 más cortas... Y baratas - CONTACTO/DISNEY

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

A pesar de que Avatar 4 y 5 siguen programadas para estrenarse en diciembre de 2029 y 2031, respectivamente, James Cameron ya advirtió que ambas películas dependían del rendimiento comercial de Fuego y ceniza. La tercera entrega de la épica saga de ciencia ficción ha recaudado casi 1.500 millones de dólares a nivel mundial, cifra que, pese a ser un gran éxito, queda bastante por debajo de la de sus predecesoras. Ahora Cameron y Disney están evaluando cómo producir las dos últimas películas de manera más económica y con una duración más reducida.

Según le revelaron fuentes internas a The Wrap, Disney y Cameron están discutiendo cómo realizar las próximas entregas de Avatar más cortas y baratas. Reducir el metraje de cada película, cuyas dos últimas entregas superaron ampliamente las tres horas de duración con casi 200 minutos cada una, supondría también reducir el riesgo económico de la inversión, en caso de que se decida seguir adelante con la franquicia de ciencia ficción.

En 2009 Avatar recaudó 2.930 millones de dólares en todo el mundo, lo que la sitúa como la película más taquillera de todos los tiempos, y además lo hizo con un presupuesto de unos 237 millones. En 2022, El sentido del agua volvió a situar a Cameron en la cumbre al amasar 2.320 millones de dólares, lo que la convirtió en la tercera cinta más taquillera de la historia, solo por detrás de Vengadores: Endgame. Cifras de las que Avatar 3 ha quedado muy lejos.

Sin embargo, y aunque analizado de forma individual los 1.500 millones de la taquilla de Avatar: Fuego y ceniza son un gran botín, resulta menor en comparación con el desempeño que tuvo, por ejemplo, la secuela de Zootropolis, también de Disney y que se estrenó el pasado año, amasando más de 1.800 millones de dólares. Además, está

Además, la información también apunta a que Disney podría estar reconsiderando la expansión planeada de Avatar en uno de sus parques temáticos de California.

El hecho de que Cameron y la Casa del Ratón estén valorando cómo seguir adelante con la saga resulta cuanto menos sorprendente, especialmente considerando que el oscarizado director de Titanic y Terminator, quien planificó originalmente cinco entregas de Avatar, duda ahora sobre si continuar con la franquicia pese a que la última entrega recaudara cerca de 1.500 millones de dólares.

"Para ser claros, todavía no hemos decidido si vamos a seguir adelante con el proyecto", apuntó Cameron en declaraciones recogidas por el medio durante la pasada edición de los Saturn Awards, donde se alzó con el galardón a mejor dirección, guion y película de ciencia ficción por Avatar 3.

"Pero si lo hiciéramos -y diría que es probable, aunque no seguro al 100 %-, aprenderíamos de todo lo que nos enseñaron las tres películas", añadió Cameron.

¿EL FENÓMENO AVATAR ESTÁ YA AGOTADO?

"Disney no hace nada sin una razón", explicó el exdiseñador de Disney Jim Shull al medio. "La realidad es que 'Avatar 3' tuvo un desempeño aceptable, pero como fenómeno cultural ya está agotado. Nadie está exigiendo ver más. La gente disfruta lo que tiene y, si realmente les gusta, pueden ir a Florida a verlo", añadió.

"California no tiene mucho terreno. Si Avatar hubiera sido un gran éxito y la gente estuviera pidiendo una cuarta, una quinta o más entregas, eso cambiaría la ecuación. Pero no hay mucha demanda", sostuvo Shull acerca del replanteamiento de incorporar la franquicia de Avatar a los parques Disney.

No obstante, según le ha hecho saber otra fuente al medio, Cameron ya ha rodado un 22 % de Avatar 4. Asimismo, un integrante del equipo de la franquicia también está convencido de que el realizador terminará su saga de cinco películas.

"En estos momentos estamos definiendo el calendario. Estamos trabajando duro en ello: elaborando presupuestos, programando, planificando y creando nuestra nueva cartera de proyectos para ellos", afirmó recientemente la productora Rae Sanchini a Inverse.

"Por lo que a nosotros respecta, vamos a toda máquina", añadió. En todo caso, Cameron ya aseguró que, si todo terminaba con Fuego y ceniza, cerraría los cabos sueltos con un libro.