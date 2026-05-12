Christopher Nolan confirma el doble papel de Lupita Nyong'o en La Odisea: Helena de Troya y... - UNIVERSAL/MARVEL

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

El 17 de julio llegará a los cines La Odisea, la ambiciosa superproducción dirigida por Christopher Nolan basada en el poema épico de Homero. El realizador británico ha confirmado cuál es el papel de Lupita Nyong'o en la cinta protagonizada por Matt Damon. Y la ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por 12 años de esclavitud encarnará a dos personajes en el filme.

Así, en una entrevista con Times, el director de El caballero oscuro, Origen o Interstellar reveló que Nyong'o interpretará en la película tanto a Helena de Troya como a su hermana Clitemnestra.

En la mitología griega, Helena es considerada la causa de la guerra de Troya tras ser raptada por el príncipe troyano Paris. Sin embargo, el director de Oppenheimer complica la historia incorporando a Clitemnestra, cuyo matrimonio con Agamenón (Benny Safdie), el hermano de Menelao, está marcado por la tragedia.

Además de extremadamente bella, Helena es manipuladora y muy inteligente, llegando a imitar las voces de las esposas de los soldados griegos desde el interior del caballo de Troya. Por contra, Clitemnestra es representada como una mujer traicionera, infeliz en su matrimonio... e incluso letal.

El personaje al que también interpretará Nyong'o asesina en la Orestíada de Esquilo a Agamenón. Durante la entrevista, Damon también destacó el particular estilo de Nolan al dirigir, alejado de la silla del director y siempre cerca de los actores.

NOLA, DIRIGIENDO DESDE LAS TRINCHERAS

"Cuando estás incómodo, y casi siempre lo estás por las exigencias de los rodajes, si te giras, él está a menos de dos metros, haciendo lo mismo sin quejarse. Hay algo especial en sentir que estás en una trinchera con tu equipo y ver que el director está ahí contigo, a tu lado", expresó el actor que da vida a Odiseo.

Por su parte, Anne Hathaway describió a su personaje, Penélope, como "la imagen de la paciencia". "Le dije: 'Chris, si no me equivoco, has escrito a alguien que está lleno de furia, y parece que estás dando a entender que en realidad es la igual de Odiseo'. La veía con una intensidad emocional constante, siempre a punto de estallar. Fue muy divertido cuando finalmente explotó", explicó Hathaway.

LAVISIÓN DE HATHAWAY SOBRE PENÉLOPE Y ODISEO

La actriz también dio su visión sobre el matrimonio entre Penélope y Odiseo. "El personaje de Matt está casado con el amor de su vida, y yo también estoy casada con el amor de mi vida. Ambos miramos nuestras relaciones con una mezcla de asombro y gratitud, porque la mayoría de la gente no encuentra ese nivel de felicidad en el matrimonio, y menos aún siendo actores. Por eso abordamos la relación entre Odiseo y Penélope con la idea de que, a veces, simplemente encuentras a tu alma gemela", añadió.

Dirigida y escrita por Nolan, la película cuenta con un presupuesto de unos 250 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta más cara del realizador, y está grabada íntegramente en IMAX de 70 mm, el formato predilecto del director.

Además de Damon, Nyong'o y Hathaway, el reparto incluye a Tom Holland como Telémaco, el hijo de Odiseo; Robert Pattinson como el ladino Antínoo; Zendaya como la diosa Atenea; Charlize Theron como la ninfa Calipso; Jon Bernthal como el rey espartano Menelao; John Leguizamo como Eumeo; y Mia Goth como Melantho, una de las doncellas de Penélope.

El reparto lo completan Elliot Page, Samantha Morton, Cosmo Jarvis, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, Josh Stewart, Himesh Patel y Will Yun Lee, entre otros.