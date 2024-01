Una loca teoría de Deadpool 3 convierte a Ryan Reynolds en asesino de sus propias variantes

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Deadpool 3 va a ser el debut del Mercenario Bocazas de Ryan Reynolds en el Universo Cinematográfico de Marvel. Además, junto a él estará el Lobezno de Hugh Jackman, que también da el salto a la franquicia. Una nueva teoría ha sugerido cómo el protagonista podría aterrizar en el UCM con unos actos que involucran, como suele ser habitual en él, muerte y sangre.

Las últimas filtraciones de Deadpool 3 han mostrado que en la película aparecerán varias variantes del antihéroe. Una de ellas, confirmada oficialmente por Reynolds y por Marvel, es Dogpool, un perrito. Pero en las fotografías de los paparazzi también se ha podido ver al intérprete con un aspecto diferente.

New set images and video from the set of ‘DEADPOOL 3’ reveals a look at Ryan Reynolds playing a Deadpool variant with big hair pic.twitter.com/Vqr4NCtWH1