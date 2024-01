Filtración masiva de Deadpool 3 revela a Ryan Reynolds como una variante en la película de Marvel

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

Deadpool 3 verá la luz en cines el 26 de julio de 2024. Y con la cinta dirigida por Shaw Levy ultimando su rodaje, han salido a la luz unas espectaculares imágenes que muestran a Ryan Reynolds interpretando a una peculiar variante de Wade Wilson en la película de Marvel.

Tras la finalización de las huelgas de guionistas (WGA) y actores de Hollywood (SAG-AFTRA), Levy se encuentra, de nuevo, inmerso en el rodaje de la tercera entrega del mercenario bocazas de Marvel. Es por lo que poco a poco van surgiendo nuevos detalles sobre el filme, que, además, traerá de vuelta a Hugh Jackman como Lobezno.

No hace mucho, el propio Reynolds confirmaba, que la película presentaría a una de sus variantes, Dogpool. Pero unas jugosas imágenes del set de rodaje revelan que la variante canina no será la única y sorprendente encarnación de Wade Wilson que se dejará ver en Deadpool 3.

Dichas imágenes, que ya corren como la pólvora por Internet, muestran como Wade Wilson y Lobezno, mantienen una conversación con una peculiar variante del mercenario bocazas. Sin embargo, lo más curioso de esta encarnación a la que también interpretará Reynolds, es el aspecto de samurái que le caracteriza.

