¿Lobezno en Spider-Man 4: Brand New Day?

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga arácnida protagonizada por Tom Holland, llegará a los cines el 31 de julio de 2026. Tras el clip que lanzó Sony mostrando un vistazo más completo al traje del trepamuros, y las tomas compartidas por Holland, los fans han encontrado una referencia a Lobezno en unas nuevas imágenes de la filmación, que arrancó hace apenas unos días en Glasgow, Escocia.

El guiño en cuestión al mutante de las garras de adamantium y al cual volvió a interpretar Hugh Jackman en Deadpool y Lobezno, se muestra en la primera de estas tomas, que ya circulan a toda velocidad en Internet. Tal y como puede apreciarse, se trata de una grúa amarilla en cuya puerta lleva grabado con letras blancas el rótulo de su propietario: "Logan's".

La segunda de estas imágenes del rodaje, temporalmente interrumpido a causa del mal tiempo, descubre que se ha conservado el letrero de "Franklin Street" de Glasgow, a pesar de que el mapa se solapa con Manhattan, Nueva York. Esto lleva a pensar que se trata de una referencia -tal vez intencionada- a Franklin Richards, el hijo de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, a quienes interpretan Pedro Pascal y Vanessa Kirby en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

Interesting choice, they retained Glasgow’s “Franklin St” sign, despite the map overlapping with Manhattan, New York. Out of all streets… Franklin? #SpiderMan4 #SpiderManBrandNewDay #SpiderManMovie pic.twitter.com/bhK8ZwxRLP