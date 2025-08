Filtrado el nuevo uniforme de The Punisher en el especial de Marvel

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Jon Bernthal volverá a ser Frank Castle en el especial de The Punisher que prepara Marvel Studios. Desde el set de rodaje llega ahora una suculenta imagen que brinda el primer vistazo al nuevo e impresionante uniforme táctico que vestirá el expeditivo antihéroe.

Esta imagen, tomada por el fotógrafo Steve Sands en el set de rodaje -el cual, según los rumores, aunque no se haya anunciado oficialmente, ya habría terminado- muestra a The Punisher plantado en una sucia calle de Nueva York y vistiendo un traje negro. El violento justiciero lleva un grueso chaleco antibalas con su icónica calavera blanca y está armado hasta los dientes con varias cartucheras de munición.

First look at Jon Bernthal in the new Punisher suit ☠️



