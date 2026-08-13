Nuevo vistazo al Doctor Doom de Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines en poco más de cuatro meses y, a la espera de su estreno el próximo 18 de diciembre, ha salido a la luz una imagen que ofrece un nuevo vistazo al Doctor Doom al que interpretará Robert Downey Jr. en la cinta dirigida por los hermanos Russo.

Con motivo de la próxima edición de la D23, uno de los eventos más esperados por los fans de Marvel, que se celebra del 11 al 14 de agosto, Collider ha publicado en exclusiva una imagen de una nueva figura de Doctor Doom de Iron Studios.

Se trata de una pieza MiniCo exclusiva de la D23 en la que, como puede apreciarse, el tirano de Latveria aparece en una pose desafiante sobre una roca.

UN DETALLE QUE DESPIERTA TEORÍAS

Sin embargo, al prestar más atención, puede observarse que Doom luce un brazalete dorado en uno de sus brazos. Un detalle que muchos fans creen que podría estar relacionado con la trama de la película y que, posiblemente, tendría que ver con la forma en que Marvel presentará Latveria en el UCM.

Además de la nueva figura de Doctor Doom, Iron Studios presentará este año en la D23 dos figuras coleccionables de Walt Disney, el fundador de la compañía. Una de ellas seguramente captará la atención de los coleccionistas y amantes de los parques temáticos, ya que hace referencia al denominado proyecto de Florida.

"Iron Studios celebra la D23 con dos homenajes exclusivos a Walt Disney. El primero es una estatua de edición limitada, a escala 1/10 y con solo 500 unidades en todo el mundo, que recrea su despacho oficial e incluye algunos detalles característicos que únicamente reconocerán quienes hayan visitado los estudios Disney", reza el comunicado de la compañía. "Entre ellos se encuentra la icónica frase 'A todos los que llegáis a este lugar feliz, bienvenidos', escrita en la parte posterior de la madera. Esta pieza exclusiva solo podrá adquirirse en la D23, la CCXP Brasil y Disneyland Paris", añade el texto.

La figura ambientada en el despacho de Walt Disney muestra sobre el tablero de dibujo un boceto de lo que posteriormente se convertiría en Walt Disney World. Esta pieza incluye además a Goofy, Pluto y la popular versión de Mickey Mouse como Aprendiz de Brujo de Fantasía. La otra figura, por su parte, incorpora tres encarnaciones diferentes de Mickey Mouse.