Llega el épico tráiler de Vengadores: Doomsday de la CinemaCon... En versión LEGO - MARVEL STUDIOS

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en los cines el 18 de diciembre, con Robert Downey Jr. transformado en Victor Von Doom y el regreso de Chris Evans como Steve Rogers. A pesar de que el tráiler presentado en exclusiva durante la CinemaCon no se ha filtrado, la información que circula en redes sobre este ha motivado una espectacular recreación con figuras de Lego.

"Algo se acerca", dice una voz en off antes de mostrar el cartel hecho con Lego de la Escuela para jóvenes mutantes de Xavier, tumbado en el suelo, seguido de la aparición del Doctor Doom al inicio del vídeo compartido por MyTimeToShineHello en X. Instantes después, Thor entra en escena con Stormbreaker.

"Nuestro sacrificio no significará nada si no nos unimos", advierte entonces el Dios del Trueno, que se encara con Doom. La siguiente escena muestra a Los 4 Fantásticos presentándose ante Thor, acompañado del Doctor Strange y Steve Rogers.

The Avengers Doomsday trailer has "leaked" - in LEGO! pic.twitter.com/Y9UDwJBAm4 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) April 21, 2026

Es entonces cuando las versiones Lego de Shang-Chi y Gambito se enfrentan en combate, y Mística adopta la apariencia de Yelena Belova. Pero el momento más emocionante es cuando el vídeo muestra a Thor atacando a Doom con su poderoso martillo, que acaba en manos de Rogers.

"Imposible", clama el hijo de Odín. "Eh, amigo", suelta el que una vez fue el Capitán América del UCM. El vídeo termina con el título de crédito de Vengadores: Doomsday y la fecha de su estreno.

LOS INSTANTES INDISPENSABLES DEL TRÁILER

A pesar de su escasa duración y de no recrear todo el metraje mostrado en la CinemaCon de Las Vegas, abarca sus momentos cruciales: el esperado reencuentro entre Thor y Rogers, con una imagen más cercana a la de Vengadores: Infinity War, aunque vestido de civil y no con su traje de héroe, así como la alianza entre Vengadores, Los 4 Fantásticos y los X-Men frente a Doom, o Mística tomando la apariencia de Belova antes de lanzarse a pelear con ella.

Hasta el momento, Marvel Studios no ha publicado online el primer tráiler completo de la quinta entrega de los Vengadores, aunque sí compartió el reencuentro de Chris Evans y Robert Downey Jr., quienes presentaron el avance junto a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y los hermanos Russo, directores del filme. A pesar de que la Casa de las Ideas tampoco ha revelado cuándo lanzará el tráiler en abierto, algunos medios especializados plantean la posibilidad de que podría llegar con la Comic-Con de San Diego, que se celebra entre el 23 y 26 de julio, pero, de momento, toca esperar para averiguarlo.