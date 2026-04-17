Tráiler completo de Vengadores Doomsday: Thor lidera y lucha contra Doctor Doom pero avisa que hará falta "un milagro"

Archivo - Tráiler completo de Vengadores Doomsday - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Marvel Studios ha proyectado en la CinemaCon el primer tráiler completo de Vengadores: Doomsday, el macroevento multiversal que enfrentará a más de una veintena de héroes contra el temible Doctor Doom de Robert Downey Jr. El avance, exhibido en exclusiva para los asistentes al evento, muestra desde el esperado reencuentro entre Thor y Steve Rogers hasta la alianza entre Vengadores, Los 4 Fantásticos y los X-Men frente a un villano tan poderoso que el dios asgardiano advierte de que "vamos a necesitar un milagro".

Según recoge ScreenRant, que asistió a la convención, el metraje arranca con el letrero de la escuela de Xavier derribado ante la Mansión X, mientras Charles Xavier contempla un resplandor anómalo y advierte de que "algo se acerca". A continuación, el tráiler ofrece el primer vistazo a Víctor Von Doom, primero arrodillado y encorvado, y después incorporándose lentamente mientras habla con un marcado acento de Europa del Este, acorde con su origen latveriano. "Algo se acerca, algo que quizá no podamos detener. Antes de que acabe este día, nos enfrentaremos a una decisión impensable", afirma el monarca de Latveria según informa The Direct.

Tras el logo de Marvel Studios, el avance desplaza el foco a la antigua Torre de los Vengadores, donde confluyen los Nuevos Vengadores, es decir, los antiguos Thunderbolts; el equipo de héroes capitaneado por Sam Wilson; y Los 4 Fantásticos. Este encuentro conecta directamente con la escena postcréditos de Thunderbolts*, película en la que el grupo liderado por Yelena Belova contemplaba la llegada a la Tierra-616 de la nave de La Primera Familia de Marvel.

La pieza reserva su mayor carga dramática para Thor. Es el Dios del Trueno quien verbaliza la verdadera magnitud de la amenaza que supone Doctor Doom. "He luchado junto a muchos guerreros a lo largo de mi vida. Eran mucho más fuertes que todos nosotros juntos, y murieron. Murieron enfrentándose a enemigos y amenazas que me asustaban mucho menos que esta", advierte el personaje interpretado por Chris Hemsworth.

DOCTOR DOOM APLASTA A THOR EN VENGADORES 5

"Todo aquello por lo que se sacrificaron no habrá servido de nada si no permanecemos unidos. Dejad a un lado vuestras mezquinas disputas. No deis nada por sentado salvo esto: si regresáis, regresaréis como hermanos y hermanas. Creedme, vamos a necesitar un milagro", proclama el asgardiano, que en el tráiler se lanza contra Doom con su Stormbreaker envuelto en rayos, pero el villano detiene el ataque con una sola mano y subraya una superioridad abrumadora.

El cierre del adelanto apuesta por el reencuentro entre dos de los Vengadores originales. Cuando Thor asume que "vamos a necesitar un milagro", una voz le responde "Eh, amigo". La deidad, incrédula, alcanza a decir "eso no es posible" antes de que Mjolnir salga de su mano y vuele hasta Steve Rogers. El Capitán América reaparece así con una imagen más cercana a la de Vengadores: Infinity War, con barba y el pelo más largo, aunque vestido de civil y no con su traje de héroe.

El adelanto sugiere también que Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre, presentará una variante del esperado choque entre Vengadores y X-Men. Ahí quedan el enfrentamiento entre Shang-Chi y Gambito o el combate entre Yelena Belova y una Mística que adopta precisamente la apariencia de Yelena antes de lanzarse a la pelea. También hay espacio para momentos más íntimos, como Ant-Man besando en la cabeza a su hija, Cassie, o Johnny Storm abrazando a su hermana Sue.

Otros momentos del tráiler muestran imágenes de Wakanda y Talokan, con Namor surcando el cielo y Sue Storm gritando mientras una enorme ola se alza sobre ella, así como el apretón de manos entre M'Baku y La Cosa, la presencia del robot H.E.R.B.I.E. en la Mansión X, un breve vistazo a Sam Wilson como Capitán América y el regreso de Magneto y Cíclope.

REENCUENTRO DE CHRIS EVANS Y ROBERT DOWNEY JR. EN LA CINEMACOM

Marvel Studios no ha publicado online el primer tráiler completo de Vengadores: Doomsday, pero ha compartido el reencuentro de Chris Evans y Robert Downey Jr., que presentaron el avance junto a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y los hermanos Russo (Infinity War, Endgame), directores de Doomsday. Ambos actores protagonizaron un cara a cara ante el público, que, aunque de tono bromista, anticipa el enfrentamiento que dos de los grandes iconos del UCM tendrán en el largometraje.

"Hey pal." Chris Evans joins Robert Downey Jr., The Russo Brothers and Kevin Feige on the #CinemaCon stage to talk Avengers: Doomsday, in theaters December 18. pic.twitter.com/hg6rM30nhw — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 16, 2026

Welcome to #CinemaCon, Victor Von Doom.



Avengers: Doomsday arrives in theaters December 18. pic.twitter.com/OwhhASgdyW — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 17, 2026

This guy... Robert Downey Jr. and Chris Evans face off on the CinemaCon stage. #AvengersDoomsday pic.twitter.com/9oMT7qM4qZ — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 17, 2026

Marvel no ha revelado cuándo lanzará el tráiler en abierto. No obstante, algunos medios especializados plantean la posibilidad que podría llegar con la Comic-Con de San Diego, que se celebra entre el 23 y 26 de julio. Los avances de Doomsday que se han difundido públicamente hasta la fecha son los cuatro teasers dedicados, respectivamente, al regreso de Chris Evans como Steve Rogers, a Thor, los X Men y el encuentro entre los wakandianos y Los 4 Fantásticos.