El tráiler de Vengadores: Doomsday indigna a los fans de Marvel: "No es marketing, es tortura psicológica"- MARVEL

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre, con Robert Downey Jr. como Víctor Von Doom y Chris Evans regresando al papel de Steve Rogers. Ambos presentaron el tráiler de la cinta dirigida por los Russo en la CinemaCon, ante los afortunados asistentes de la convención. Sin embargo, buena parte del fandom ha estallado contra Marvel, sintiéndose indignados por haber limitado el avance únicamente a los asistentes al evento y no lanzarlo online.

El avance de Vengadores 5 ha sido, sin duda, uno de los platos fuertes de la CinemaCon 2026 que se celebra en Las Vegas. Algunas de las secuencias más potentes, según la descripción ofrecida por medios como ScreenRant, incluyen desde el esperado reencuentro entre Thor y Steve Rogers hasta la alianza entre Vengadores, Los 4 Fantásticos y los X-Men frente a un villano tan poderoso que el dios asgardiano advertía que iban a necesitar "un milagro".

Hasta ahora, ninguno de los distintos adelantos que se han presentado en exclusiva para los asistentes ha sido publicado y Marvel no ha dado fecha para el lanzamiento del avance de Vengadores: Doomsday. Aunque sí ha compartido el reencuentro de Chris Evans y Robert Downey Jr., que presentaron el avance junto a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y los hermanos Russo, directores del filme.

Y una buena parte de los fans del UCM encuentra totalmente injusto que el adelanto se limite únicamente al evento y, como era de esperar, han cargado en las redes contra la Casa de las Ideas, asegurando que debería ser para todos.

"Hey pal." Chris Evans joins Robert Downey Jr., The Russo Brothers and Kevin Feige on the #CinemaCon stage to talk Avengers: Doomsday, in theaters December 18. pic.twitter.com/hg6rM30nhw — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 16, 2026

Welcome to #CinemaCon, Victor Von Doom.



Avengers: Doomsday arrives in theaters December 18. pic.twitter.com/OwhhASgdyW — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 17, 2026

"Y pasarán otros 3 meses hasta que veamos un tráiler", señala indignado un tuitero.

And its gonna be another 3 months until we see a trailer https://t.co/YhPA5IfM5T pic.twitter.com/cOBrRLCSJN — 🛸Dan 10K🛸 (@DanBoyWonder) April 16, 2026

"REFRESH", apunta otro con un meme con los protagonistas de The Big Bang Theory dando a actualizar sus ordenadores para ver el contenido.

"PUBLICAD LA INFORMACIÓN ONLINE, COBARDES", estalla enfurecido un fan.

RELEASE IT ONLINE COWARDS https://t.co/NZGKNQyk5p — Raykx (@RayKcx) April 16, 2026

Otros, en cambio, sienten una profunda necesidad, dada las expectativas de Doomsday, por ver cuanto antes el tráiler. "NECESITO VERLO AHORA MISMO", expresa un fan del UCM.

I NEED TO SEE IT RIGHT NOW https://t.co/pvSIihvNXq — Warling (@WarlingHD) April 16, 2026

"¿¡¡ALGUIEN FILTRÓ YA EL MALDITO TRÁILER!!?", pregunta un usuario con un gif de Bob Esponja y Patricio enfurecido.

SOMEONE LEAK THE DAMN TRAILER ALREADY!!! pic.twitter.com/iIMAMWIl8F — ⭑시차 🌙⁷✿✨️ (@bubblyjungkook) April 17, 2026

"Todos los que no estamos en CinemaCon y nos enteramos de que ahora mismo están proyectando el nuevo tráiler de Vengadores: Doomsday", se lamenta un internauta con un gif representando como se sienten muchos incondicionales del UCM.

All of us not at CinemaCon and hearing about the new Avengers Doomsday trailer being shown rn pic.twitter.com/UKZE8xQVMd — Tomorrow Comes Movies (@tocmovies) April 16, 2026

"Esto ya no es marketing. Es tortura psicológica. Presentas el reparto más impresionante desde Endgame, se lo enseñas a una sala llena de propietarios de cines y luego dejas al resto del planeta leyendo una lista de la compra y mirando dos fotogramas", escribe un fan indignado.

This isn’t marketing anymore. This is psychological torture. You drop the most stacked lineup since Endgame, show it to a room full of theater owners, then leave the rest of the planet reading a shopping list and staring at two stills. — Z❗️ (@JustZnje) April 17, 2026

Este sentimiento también ha sido compartido en otras redes como Reddit, donde los seguidores marvelitas también han expresado su profundo malestar. Asimismo, también señalan que el haber publicado el avance de Vengadores 5 habría puesto fin a la ingente cantidad de tráileres falsos realizados con IA, que llevan circulando en redes tan solo unas horas después de finalizar la presentación de Disney.

"Marvel nos está dejando con las ganas", apuntó Miserable-Ebb8803.

"¿Por qué privar al público general del tráiler?", se cuestionaba YouOk5376.

"Tío, no quiero leer sobre ello. ¿Dónde está el maldito tráiler?", preguntaba molesto TheVeryRareGuy.

"Durante años no entendí por qué estos tráilers se mostraban exclusivamente a los asistentes (como si los asistentes ya no obtuvieran suficientes beneficios por asistir)" añadió el usuario NecessaryTrouble2041.

Por otra parte, algunos fans han planteado la posibilidad de que Marvel estrene el tráiler online durante los Playoffs de la NBA, que se emitirán del 18 de abril al 19 de junio en ESPN, cadena deportiva propiedad de Disney. También consideran que podría proyectarse en cines antes de las sesiones de The Mandalorian y Grogu, cuyo estreno está previsto para el 21 de mayo. En todo caso, por ahora solo queda esperar para averiguarlo.