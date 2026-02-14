Filtrado el Team Doom en Vengadores 5: Doctor Strange y Peggy Carter se unen a Robert Downey Jr.

Filtración masiva de Vengadores 5 revela el equipo de Doctor Doom en Avengers: Doomsday - MARVEL

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en las salas el 18 de diciembre con Robert Downey Jr. encarnando al Doctor Doom. Ahora han salido a la luz unas imágenes, las cuales sugieren que el tirano tendrá su propio equipo de aliados en la cinta dirigida por Joe y Anthony Russo.

Marvel suele mantener un estricto secretismo en sus producciones, pero, una vez más, el merchandising ha logrado vulnerar ese hermetismo. En este caso, se trata de unas gorras oficiales del Doctor Doom, presentadas en el evento Future Festivals en Pinewood Studios, que reproducen su icónico atuendo de los cómics mientras se encuentra rodeado por unos destellos amarillos e incluyen la frase 'Team Doom'.

Esto parece indicar que el tirano de Latveria podría contar con su propio grupo de aliados, posiblemente versiones de los héroes de Marvel convertidos ahora en villanos -o forzados incluso a serlo-, en la quinta entrega de los Vengadores. De ser así, Doom se perfilaría entonces como una amenaza todavía mayor para los héroes de las distintas dimensiones marvelitas.

we got TEAM DOOM hat in hd now— brings me back to old team iron man vs team cap times pic.twitter.com/TJP8sveCYP — -⎊- (@drdoomarchive) February 6, 2026

El Doctor Doom es, por lo general, un enemigo temible y sumamente peligroso, como ha demostrado una y otra vez en las grapas de Marvel. Que tenga un séquito de villanos a su plena disposición podría representar un serio desafío para los héroes de la Tierra, quienes estarán, como ya se confirmó, divididos en varios equipos en Doomsday.

De hecho, cabe la posibilidad de que algunos héroes estén en el bando del soberano de Latveria. Los rumores más recientes sugerían que Peggy Carter estaría del lado de Doom en Vengadores 5.

La idea cobra sentido tras el primer tráiler de Doomsday, que confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers. No obstante, se desconoce por qué Peggy se uniría a Doom, aunque podría haber sido manipulada para proteger a su familia.

Otros posibles aliados de Doom en Vengadores: Doomsday serían el Doctor Strange y Clea, especialmente considerando, por un lado, que unas figuras de Pop Mart del personaje desvelaban que cuenta con poderes vinculados a la magia, y, por otro, debido al papel que Strange desempeñó en los cómics de Secret Wars.

En esta historia, a cargo de Jonathan Hickman y publicada en 2015, Doom roba todo su poder cósmico a la raza alienígena conocida como los Beyonders (los Todopoderosos) para crear un mundo a su medida, Battleworld (Mundo Batalla), del que se autoproclamó emperador. Strange actuó como consejero del tirano, ayudándolo a consolidar su poder y convirtiéndose en lo más cercano a un amigo que podría llegar a tener, antes de ayudar a los Vengadores a detenerlo.

Otras hipótesis que circulan son la de que Namor, al que volverá a interpretar en Vengadores 5 Tenoch Huerta, forjará una alianza con Doom a cambio de devolverle su antiguo esplendor al pueblo de Talokan, o la inclusión de variantes multiversales malvadas de los héroes y villanos de la Tierra-616, como el Capitán Hydra, el Thanos rey o Hulk Maestro. En todo caso, por ahora, es algo que solo el tiempo dirá.