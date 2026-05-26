¿En Qué Libro De El Señor De Los Anillos Está La Frase De Gandalf Que Ha Citado El Papa León XIV En Su Encíclica? - WARNER/CONTACTO

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

El papa León XIV ha publicado su encíclica, Magnífica humanitas. En ella reflexiona sobre el rumbo que está tomando la sociedad ante el avance de la Inteligencia Artificial y la necesidad de preservar lo que nos hace humanos ante la era de la conciencia digital. Y uno de los pasajes más llamativos del texto sa encuentra en el quinto capítulo del texto, titulado La cultura del poder y la civilización del amor, donde el sumo pontífice cita a Gandalf, el mago de El Señor de los Anillos.

"No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos, y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza", expresaba León IXV en su texto, reproduciendo así textualmente unas líneas Gandalf, uno de los personajes centrales de la obra de Tolkien.

Así, las palabras del mago servían al papa para lanzar una profunda reflexión y recordar que, aunque los avances tecnológicos y los intereses de las élites parezcan incontrolables, todavía está en nuestras manos actuar con responsabilidad, cuidar de quienes nos rodean y preservar aquello que nos hace humanos.

Además de Tolkien, la encíclica que ensalza el valor de lo humano frente a la revolución digital y la IA también hace referencia a otros iconos culturales como el Guernica de Pablo Picasso, La lista de Schindler de Spielberg o la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven.

La pregunta que muchos se hacen, sin embargo, es dónde se encuentra en los libros de El Señor de los Anillos esta icónica cita de Gandalf que, curiosamente, Peter Jackson no incorporó en su adaptación cinematográfica. Tolkien incluyó este discurso concretamente en la última novela de su trilogía, titulada El retorno del rey.

Para ser precisos, en el capítulo 9, titulado El último debate, Gandalf pronuncia estas palabras mientras delibera junto a Aragorn, Legolas y Gimli tras la batalla de los Campos del Pelennor. A pesar de que discuten sobre cómo actuar después del combate para intentar distraer la atención de Sauron, el temible señor oscuro, las palabras del mago encierran una reflexión moral mucho más profunda que trasciende ese momento concreto.

Que el papa León XIV recurra a unas palabras de Gandalf para reflexionar sobre la inteligencia artificial no es tan extraño como podría parecer a simple vista. Al igual que su amigo y también escritor C. S. Lewis, Tolkien era un católico devoto y llenó su emblemática saga fantástica de temas religiosos y alegorías bíblicas.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: UNA OBRA CARGADA DE CRISTIANISMO

Ciertamente, El Señor de los Anillos es un relato fantástico sobre magos, guerreros, orcos, anillos de poder y una araña gigante, pero también es una de las obras con mayor carga cristiana jamás publicadas.

Frodo, Aragorn y Gandalf atraviesan distintos procesos de sacrificio y transformación, que pueden entenderse como una forma de muerte simbólica o literal seguida de una especie de renacimiento, hasta el punto de convertirse finalmente en figuras vistas como salvadoras.

Desde esta lectura, cada uno representa una faceta distinta del mesianismo de Jesús: Frodo encarna a Cristo como sacerdote, Aragorn a Cristo como rey y Gandalf a Cristo como profeta. Por tanto, no es descabellado, aunque pueda resultar sorprendente, que el papa León XIV haya decidido escoger el discurso de Gandalf en El retorno del rey para la 53.ª Jornada Mundial de la Paz y el discurso a los representantes de los medios publicado en las Actas de la Sede Apostólica.