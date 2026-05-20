Así se inspira el Gollum de la nueva película de El Señor de los Anillos en el Joker de Joaquín Phoenix

El Joker de Joaquín Phoenix y Gollum de El Señor de los Anillos - WARNER BROS.

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

La caza de Gollum, la nueva película de El Señor de los Anillos, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, tiene previsto su estreno para el 17 de diciembre de 2027. Peter Jackson, su productor y director de la trilogía original, ha revelado que la naturaleza psicológica del personaje en la cinta está inspirada en el Joker de Joaquín Phoenix.

"Estábamos pensando en la primera película de Joker, la de Joaquin Phoenix. En cómo exploraba la psicología del Joker mientras contaba una historia", aseguró Jackson a IndieWire en el Festival de Cine de Cannes.

"Nosotros tenemos la historia que aparece en los apéndices, y vamos a contarla desde una perspectiva íntima de Gollum. Cuando adaptas al cine algo escrito por J. R. R. Tolkien desde una perspectiva concreta, tienes que meterte en la cabeza del personaje", añadió Jackson.

"Yo no tengo ningún interés especial en meterme en la cabeza de Gollum. Andy Serkis puede hacerlo perfectamente él solo", afirmó el director neozelandés.

Estrenada en 2019, Joker brindaba a los espectadores una mirada intimista del Príncipe Payaso del Crimen, adentrándose en su psicología, su percepción de la realidad y las razones detrás de sus actos.

EL ENFOQUE DE JOKER EN LA CAZA DE GOLLUM

Este enfoque aplicado a Gollum en la cinta de Serkis podría dar lugar a una versión más introspectiva y compleja del personaje, mostrando facetas apenas exploradas en la franquicia de El Señor de los Anillos.

La última vez que se adoptó un enfoque similar fue en 2023, con el videojuego de El Señor de los Anillos: Gollum de Daedalic Entertainment. Sin embargo, fue duramente criticado por fans y medios especializados, hasta tal punto que no solo fue uno de los grandes fracasos de ese año, sino también dentro de la industria, lo que propició que la compañía abandonase el desarrollo de videojuegos para centrarse en la publicación.

No obstante, el formato cinematográfico cuenta con el espacio necesario para que Serkis pueda ahondar de un modo más adecuado en la psique de Gollum, sobre todo si adopta un estilo similar al de Todd Phillips en Joker.

Dirigida y protagonizada por Serkis, El Señor de los Anillos: La caza de Gollum se ambientará unos 17 años antes de La Comunidad del Anillo. La cinta se centrará en la persecución de Aragorn a la criatura para evitar que esta revele información sobre el Anillo Único a Sauron.

Además, La caza de Gollum no es la única cinta basada en la obra de J. R. R. Tolkien en el horizonte. Stephen Colbert ya anunció junto a Peter Jackson que escribirá, con su hijo Peter McGee y Philippa Boyens, el guion de The Lord of the Rings: The Shadow of the Past (El Señor de los Anillos: La sombra del pasado). La película estará inspirada en una parte concreta del primer libro de la trilogía del anillo.

En particular, desde el capítulo "Tres es compañía" [capítulo 3] hasta "Niebla en la Quebrada de los Túmulos" [capítulo 8], y funcionará como una secuela de la trilogía de Jackson, con Sam, Merry y Pippin retomando los primeros pasos de su aventura.