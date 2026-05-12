El Señor de los Anillos: Primer vistazo a Sauron en la temporada 3 de Los Anillos de Poder, que ya tiene fecha - PRIME VIDEO

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Prime Video ya puesto fecha para el regreso a la Tierra Media. La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder llegará a la plataforma de streaming el 11 de noviembre de este año. Al anuncio lo acompaña una nueva imagen de Sauron, que ocupará una posición decisiva en los próximos episodios después de que la segunda entrega concluyera con el villano alzándose en Mordor, desenmascarado ante sus enemigos y cada vez más cerca de imponer su dominio sobre la Tierra Media.

"El Señor Oscuro regresa. La temporada 3 comienza el 11 de noviembre de 2026", reza el mensaje publicado por Prime Video en X junto a la fotografía. En ella, Sauron, personaje interpretado por Charlie Vickers, aparece en un entorno rocoso y sombrío, con una corona de puntas sobre la cabeza y vestido con ropa oscura.

The Dark Lord returns. Season 3 begins November 11, 2026 pic.twitter.com/Hgbr7ITSkG — Prime Video (@PrimeVideo) May 11, 2026

La tercera temporada, que transcurre varios años después de los eventos ocurridos durante la segunda temporada, tiene lugar durante el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra, someter todos los pueblos a su voluntad y gobernar la Tierra Media.

Respecto al recorrido de Sauron, en la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson era una fuerza prácticamente invisible, mientras que en la primera entrega de Los Anillos de Poder se manifestó como Halbrand y en la segunda adoptó el rostro del seductor herrero élfico Annatar, que engañaba a Celebrimbor para forjar los Anillos de Poder. Conviene recordar que Sauron mató a Celebrimbor tras torturarlo por no revelar la ubicación de los Tres Anillos de los Elfos.

PRIME VIDEO REIVINDICA EL IMPACTO GLOBAL DE LOS ANILLOS DE PODER

Además de anunciar la fecha de estreno de los nuevos episodios y difundir la imagen de Sauron, Prime Video ha reivindicado el rendimiento global de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Según los datos difundidos por la plataforma con motivo del Upfront anual de Amazon, la producción ha alcanzado los 185 millones de espectadores en todo el mundo y se mantiene como uno de los títulos de mayor impacto de su catálogo, hasta el punto de que Amazon la sitúa entre las series que más han contribuido a atraer nuevos suscriptores a Prime.

"Desde el principio, esta serie ha encarnado la escala, ambición y la narrativa cinematográfica que define las series globales más importantes de Prime Video", expresa Peter Friedlander, responsable global de televisión de Amazon MGM Studios, sobre el regreso de Los Anillos de Poder. "La extraordinaria respuesta de millones de fans en todo el mundo ha dejado claro que este viaje por la Tierra Media sigue teniendo repercusión, y que el interés no ha hecho más que crecer de cara a la tercera temporada", añade.

Amazon también ha subrayado la solidez de la serie dentro de Prime Video. Cuatro años después de su lanzamiento, la primera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder continúa siendo el mayor estreno de la historia de la plataforma, según sus datos de audiencia acumulados durante los 91 días posteriores a su debut. La segunda entrega se situó entre las cinco continuaciones más vistas de Prime Video, debutó como la serie original número uno en la lista de streaming de Nielsen y permaneció entre los cuatro primeros puestos durante el resto de su emisión.

Basada en el extenso mundo de la Tierra Media creado por J.R.R. Tolkien, la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder volverá a contar con Patrick McKay y J.D. Payne como showrunners y el regreso del reparto de anteriores entregas, encabezado por Morfydd Clark, Charlie Vickers, Owain Arthur, Charles Edwards, Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Daniel Weyman, Markella Kavenagh, Maxim Baldry, Trystan Gravelle y Sophia Nomvete. Se incorporan al elenco Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young.