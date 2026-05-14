Elijah Wood y Sean Astin, Frodo y Sam en El Señor de los Anillos, asistirán a la Comic-Con de Málaga

Elijah Wood y Sean Astin, Frodo y Sam en El Señor de los Anillos, asistirán a la Comic-Con de San Diego en Málaga - WARNER BROS/NEW LINE CINEMA

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Elijah Wood y Sean Astin acudirán a la segunda edición de la Comic-Con de San Diego en Málaga los días 3 y 4 de octubre. Esta reunión juntará por primera vez en España al icónico dúo de El Señor de los Anillos de Peter Jackson con motivo del 25.º aniversario del estreno de La Comunidad del Anillo, la primera entrega de la trilogía inspirada en el universo creado por J. R. R. Tolkien.

Durante su paso por España, los actores que encarnaron a Frodo Bolsón (Wood) y a Samsagaz Gamyi (Astin) incluye su participación en paneles oficiales, sesiones de firmas y fotos con los fans que asistan a la cita, según informa la convención en un comunicado recogido por CulturaOcio.

El 17 de diciembre de 2027 llegará a los cines El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, nueva incursión en la Tierra Media que se ambienta unos 17 años antes de La Comunidad del Anillo. El primer teaser de la película dirigida por Andy Serkins confirmó que Wood regresará como Frodo en la nueva incursión cinematográfica en el universo creado por Tolkien.

Más allá de su papel como el memorable Frodo Bolsón, Elijah Wood ha destacado por su labor en el cine independiente, obteniendo el Gran Premio del Jurado en Festival de Sundance por Ya no me siento a gusto en este mundo. Además, ha consolidado su presencia en series como con títulos como Yellowjackets, un thriller psicológico de Showtime creado por Ashley Lyle y Bart Nickerson.

Por su parte, Astin, quien dio vida a Bob Newby en la segunda temporada de Stranger Things, ha desarrollado una amplia trayectoria que abarca la actuación, la dirección y la producción. Su carrera, que arrancó con su debut cinematográfico en la inolvidable cinta Los Goonies, incluye una nominación al Oscar en 1995 como director y productor en la categoría de mejor cortometraje de acción real por Kangaroo Court. En su filmografía también destacan títulos como 50 primeras citas, La guerra de los Rose y series como 24 o Brooklyn Nine-Nine.

LA EXPERIENCIA DEL FAN, EN EL CENTRO

San Diego Comic-Con Málaga se celebrará en FYCMA, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, del 1 al 4 de octubre. Como punto de encuentro europeo de referencia para fans y profesionales de la cultura pop y el entretenimiento, el evento ha confirmado en las últimas semanas a varios invitados especiales para su segunda edición. El evento

Entre ellos destacan algunos nombres como Richard Dean Anderson (Macgyver), Kristian Nairn (Juego de tronos), Iñaki Godoy (One Piece), Michael Rooker (Guardianes de la Galaxia), John Romita Jr. (Spider-Man) y Kevin Smith (Clerks).