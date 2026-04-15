Primer teaser de La caza de Gollum que revela al sustituto de Viggo Mortensen como Aragorn y confirma varios regresos - WARNER BROS.

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

El 17 de diciembre de 2027 llegará a los cines El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, nueva incursión en la Tierra Media que se ambienta unos 17 años antes de La Comunidad del Anillo. Después de que Andy Serkis, director de la película y encargado de nuevo de interpretar a Gollum, confirmase que Viggo Mortensen no volverá como Aragorn, el primer teaser desvela por fin quién recoge su testigo.

El breve vistazo muestra a Gollum agazapado en una cueva oscura mientras los nombres del reparto aparecen paulatinamente en pantalla. Entre ellos, se revela el fichaje de Jamie Dornan, actor de Cincuenta sombras de Grey y La caza, como Strider, el alias de Aragorn traducido tradicionalmente al español como Trancos. El personaje es una de las figuras más importantes de La caza de Gollum, que se centrará en la persecución de Aragorn a Gollum para evitar que este revele información sobre el Anillo Único a Sauron.

La confirmación del intérprete norirlandés pone fin a varias semanas de especulaciones sobre quién encarnaría al personaje al que dio vida Mortensen en la trilogía original. Distintas informaciones situaron a Leo Woodall como favorito para el papel, pero el actor de The White Lotus y Siempre el mismo día encarnará finalmente a Halvard, un dúnedain que acompañará a Aragorn en la búsqueda de Gollum.

Además de los fichajes de Dornan y Woodall, el teaser confirma la incorporación de Kate Winslet como Marigol. "La historia se adentra además en el pasado de Gollum, en la época en que era conocido como un joven Fuerte llamado Sméagol. Una de las figuras clave del asentamiento de los Fuertes, un pueblo emparentado con los hobbits, será la matriarca Marigol, a la que dará vida Kate Winslet", revela una nota de prensa del filme, que contará con Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens de nuevo en la producción y que se rodará en mayo en Nueva Zelanda.

El adelanto ratifica los regresos de Ian McKellen como el mago Gandalf el Gris, Elijah Wood como el hobbit Frodo Bolsón y Lee Pace como Thranduil, el Rey Elfo al que ya encarnó en la trilogía de El Hobbit. "Me entusiasma anunciar el regreso de dos de los intérpretes más queridos de la Tierra Media junto a nuevas incorporaciones excepcionalmente talentosas al mundo de Tolkien", indica Serkis en un comunicado.

VIGGO MORTENSEN SE MOSTRÓ ABIERTO A RETOMAR EL PAPEL

El propio Mortensen ya explicó hace meses que su hipotético regreso a la Tierra Media no era sencillo. El actor se mostró abierto a retomar su papel, pero subrayó que solo tendría sentido si se daba con la forma de que sus 67 años resultaran verosímiles en una historia donde Aragorn tiene prácticamente la misma edad que cuando lo encarnó con 40 años. Dornan, por su parte, tiene 43 años.

La Comunidad del Anillo acumula más de 890 millones de dólares de recaudación mundial, Las dos torres supera los 939 millones y El retorno del Rey rebasa los 1.140 millones, de modo que la trilogía de El Señor de los Anillos suma en torno a 2.970 millones a escala global. Si a esta cifra se añaden los más de 2.930 millones recaudados por las tres entregas del El Hobbit y los 21 millones de La guerra de los Rohirrim, el total de la franquicia rebasa los 5.900 millones de dólares en todo el mundo.