Spielberg dice que es "injusto" que los aliens no le hayan contactado y se postula como embajador galáctico de la Tierra

Steven Spielberg dice que es "injusto" que los alines no le hayan contactado y se postula como embajador galáctico de la Tierra - CONTACTO

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

El 12 de junio llegará a los cines El día de la revelación, el regreso de Steven Spielberg al cine de extraterrestres tras Encuentros en la tercera fase, E.T. y La guerra de los mundos. Tras dedicar parte de su filmografía a imaginar el contacto entre la humanidad y otras formas de vida, el cineasta considera "injusto" que ningún alienígena se haya dejado ver ante él y defiende que debería representar a la Tierra en un hipotético primer contacto.

"Para mí está claro: debería ser yo", sostuvo Spielberg en su visita a The Late Show with Stephen Colbert cuando el presentador preguntó quién debería representar a la Tierra en un primer encuentro con vida extraterrestre. El director de Tiburón y La lista de Schindler justificó su candidatura asegurando que "he hecho todas estas películas en las que, en cierto modo, he desempeñado un papel de embajador".

"[Los alienígenas] nunca se me han aparecido. ¿Por qué? ¡Es tan injusto!", añadió el realizador tras recordar que rodó su "primera película de extraterrestres, Firelight, cuando tenía 17 años, hice Encuentros en la tercera fase, E.T., La guerra de los mundos y coproduje Men in Black". Colbert le sugirió entonces que quizá los alienígenas evitaban contactar con él por miedo a que rodase el encuentro y lo utilizase para alguna película, a lo que Spielberg dejó la puerta abierta con humor. "Estoy disponible, chicos", indicó.

La conversación enlazó entonces con el renovado interés en Estados Unidos por los ovnis, avivado por la desclasificación de archivos sobre la materia por parte de la Administración Trump, así como por las declaraciones de Barack Obama sobre el mismo programa. El expresidente descartó que el Gobierno estadounidense oculte pruebas concluyentes sobre vida extraterrestre, aunque también bromeó con la posibilidad de actuar como emisario de la humanidad en caso de un primer contacto.

No obstante, Spielberg subrayó que ese hipotético puesto debería recaer en él. "Quiero a Barack y a su familia, somos amigos, pero él ya ha tenido sus ocho años, ¿sabes?", sostuvo el director de Salvar al soldado Ryan e Indiana Jones.

EL DÍA DE LA REVELACIÓN LLEGARÁ A LOS CINES EL 12 DE JUNIO

"Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías? Este verano, la verdad será revelada a siete mil millones de personas", reza la escueta sinopsis del filme, que está protagonizado por Emily Blunt (Oppenheimer, Un lugar tranquilo), Josh O'Connor (Rivales, The Crown), Colin Firth (El discurso del rey, Kingsman), Eve Hewson (Hermanas hasta la muerte, La pareja perfecta) y Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin).

Basada en una historia de Spielberg, el guion de El día de la revelación lo firma David Koepp, guionista de Atrapado por su pasado y Misión imposible cuyo trabajo previo con el cineasta incluye los libretos de Parque Jurásico, El mundo perdido: Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. En conjunto, estos títulos han recaudado más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo.