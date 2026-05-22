El Señor de los Anillos celebra su 25 aniversario en cines con una exclusiva colección de monedas - WARNER BROS

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de la Tierra Media. La Casa de la Moneda del Reino Unido (The Royal Mint) ha lanzado una exclusiva colección de monedas para conmemorar el 25 aniversario de la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Al igual que Sauron forjó el Anillo Único en el Monte del Destino, la histórica institución británica ha acuñado y puesto en circulación un set de siete monedas de 50 peniques dedicado a la trilogía de Peter Jackson.

No obstante, por ahora únicamente se ha revelado el diseño de la que conmemora la primera entrega de la franquicia: La comunidad del Anillo. La moneda presenta en su anverso la figura de Carlos III de Inglaterra y, en el reverso, la inscripción élfica del Anillo Único y, dentro de este, el Ojo de Sauron. Asimismo, esconde una singular propiedad.

UN EFECTO INNOVADOR

Se trata de un innovador efecto cáustico, el cual consiste en que, dependiendo de cómo incida la luz sobre su imagen, se proyecta en su interior la temible mirada del Señor Oscuro. Esta primera pieza de las siete ya se encuentra disponible en la web de The Royal Mint.

"Nuestros artesanos han diseñado la superficie de la moneda para dirigir la luz de una forma precisa y deliberada, proyectando el Ojo sobre cualquier superficie plana cuando se encuentra en el ángulo adecuado", afirmó la cuenta de la Casa de la Moneda británica en otra publicación de Instagram. "Es una primicia en la acuñación de monedas del Reino Unido en nuestros 1.100 años de historia y un nivel de artesanía que incluso los elfos de Rivendel admirarían", añadía el texto sobre esta moneda única diseñada por Thomas T. Docherty.

A lo largo de lo que queda de 2026 saldrán otras dos piezas del set. Ya en 2027, coincidiendo con el aniversario de Las dos torres, se lanzarán otras dos y, en 2028, cuando El retorno del rey tenga 25 años, llegarán las dos últimas.

Por otra parte, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder regresará a Amazon Prime Video con una tercera y emocionante temporada que, según las últimas informaciones, aterrizará a finales de este año. Hasta ahora, todo lo que se sabe de esta nueva entrega es que la trama se ambientará en plena Guerra de los Elfos contra Sauron, etapa en la que el Señor Oscuro -que además desempeña un papel fundamental en la caída de Númenor- intenta forjar el Anillo Único.

Además, el 17 de diciembre de 2027 también llegará a los cines la nueva película de la franquicia, El Señor de los Anillos: La caza de Gollum. Andy Serkis dirige y protagoniza esta nueva película, que estará ambientada unos 17 años antes de La Comunidad del Anillo y se centrará en la persecución de Aragorn a la criatura para evitar que esta revele información sobre el Anillo Único a Sauron.