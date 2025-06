Daniel Day-Lewis como Magneto, el sueño de Marvel para reiniciar X-Men

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Se espera que la aparición de diversos X-Men en Vengadores: Doomsday y Secret Wars suponga el pistoletazo de salida para una nueva era mutante en el UCM. Por el momento, La Casa de las Ideas no ha revelado sus intenciones, más allá de sugerir que se tratará de un plan a largo plazo y, al menos, una década de películas y series. No obstante, diversos rumores y filtraciones ya empiezan a señalar los intérpretes que podrían protagonizar el reinicio de los X-Men, con las últimas informaciones apuntando a Daniel Day-Lewis como el próximo Magneto.

Ha sido el 'insider' MyTimeToShineHello quien, a través de su cuenta de X, antes Twitter, dejaba caer que el oscarizado actor estaría en el punto de mira de Marvel para dar vida a una nueva versión del líder mutante. Aunque Day-Lewis lleva retirado de la actuación ocho años, recientemente anunciaba su regreso, por lo que el estudio liderado por Kevin Feige podría estar ansioso por fichar a la estrella antes de que su agenda vuelva a estar completa.

Daniel Day-Lewis is being eyed to play Magneto in the MCU pic.twitter.com/JhAoPNjT6y