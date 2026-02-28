Kevin Feige resucita un proyecto cancelado de Marvel - MARVEL

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio, y Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre, son dos de las películas de Marvel más esperadas por los fans. Pero la Casa de las Ideas tenía en marcha antes otras producciones que suscitaban interés y curiosidad, y finalmente fueron canceladas. Al parecer, Kevin Feige está resucitando ahora uno de estos proyectos.

Se trata, según ha comentado Daniel Richtman en Patreon, de X-Force. No obstante, el insider no aclaró si este proyecto será una película de Marvel o una serie del UCM para Disney+.

Ryan Reynolds se encontraba trabajando en su propia película centrada en un equipo de mutantes para el Universo Cinematográfico de Marvel. Es bastante posible que se trate de X-Force. Al fin y al cabo, el actor, que encarnó por última vez a Wade Wilson en Deadpool y Lobezno, ya mostró a varios de sus integrantes en la segunda entrega de la franquicia.

¿ESTRENARÁ MARVEL DEADPOOL 4 CON RYAN REYNOLDS Y HUGH JACKMAN?

De hecho, se rumoreaba que Deadpool 4 seguirá la estela de su predecesora y que el mercenario bocazas formará equipo con otros personajes. Y es que, en buena medida, el éxito del filme de Shawn Levy fue la dinámica entre Wilson y Logan (Hugh Jackman) a la hora de formar un equipo tan letal como divertido.

En este sentido, no sería descabellado pensar que Reynolds podría convertirse en el gran reclamo comercial que un proyecto como X-Force necesitaría para su incorporación al UCM. Llegado el caso, se desconoce si mantendría a los pocos personajes de este equipo mutante ya presentados en Deadpool 2 o si incorporaría a una nueva formación.

Es decir, Cable, Domino y Coloso, a los que interpretaron respectivamente Josh Brolin, Zazie Beetz y Stefan Kapicic, podrían volver a encarnarlos o bien ser reemplazados por nuevos intérpretes, especialmente si Marvel Studios opta por presentar una versión más joven de los X-Men.

Por otra parte, Reynolds también confirmó en abril de 2025 que se encontraba trabajando en una determinada producción. "Estoy escribiendo algo ahora mismo... Es un trabajo conjunto, pero me gusta que esté aislado", admitió Reynolds en declaraciones a TIME Magazine, hablando sobre Deadpool.

Incluso apuntaba a que si el personaje "se convierte en un Vengador o un X-Men" sería el final de su historia. "Ese es su deseo cumplido y no puedes darle eso", señaló. Ya en otra entrevista con Variety en diciembre del pasado año, Reynolds recalcó que Deadpool era un "personaje secundario mucho más que principal". "Así que creo que, si vuelve, será en la película de otro", afirmó.

Por otro lado, aunque todavía se desconoce si el proyecto de Reynolds se trata de Deadpool 4 o a X-Force, en 2013 Fox ya había intentado desarrollar una película con el propio Deadpool, Cable, Domino y Bala de Cañón, entre otros miembros del grupo original, como protagonistas. La producción iba a contar con Jeff Wadlow, director de Kick-Ass 2, como guionista; sin embargo, el proyecto finalmente fue desechado.