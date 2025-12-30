El Thor le reza a Odín en el nuevo tráiler oficial de Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 30 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday es, sin duda, uno de los estrenos más esperados de 2026. La cinta dirigida por Joe y Anthony Russo llegará el 18 de diciembre de dicho año. Marvel prometió lanzar una serie de teasers, el primero de ellos centrado en Steve Rogers (Chris Evans), que se filtró antes de su lanzamiento oficial en proyecciones de Avatar: Fuego y ceniza. Tras la filtración del segundo, centrado en Thor (Chris Hemsworth), la Casa de las Ideas ha lanzado por fin el avance protagonizado por el Dios del Trueno, que se prepara para la batalla contra el Doctor Doom.

"Padre. Toda mi vida he respondido a la llamada, del honor, del deber o de la guerra. Pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué", dice Thor orando en medio de un bosque a su padre, Odín.

"Una hija, una vida que la tormenta no tocó", revela a continuación. Es entonces cuando una escena muestra al Dios del Trueno en una habitación junto a Love, la hija fallecida de Gorr y resucitada por este al final de Thor: Love and Thunder, que el asgardiano acababa adoptando. "Otórgame de la fuerza de Los Padres de Todo para que pueda luchar una vez más, derrotar a otro enemigo y regresar a casa con ella", implora Thor con todas sus fuerzas mientras empuña a Stormbreaker.

"Te lo ruego Padre, escucha mis palabras", clama casi entre lágrimas, seguramente, refiriéndose a un inminente enfrentamiento con el Doctor Doom, al que dará vida Robert Downey Jr. en Vengadores: Doomsday, y regresar sano y salvo para seguir cuidando de Love.

Así pues, el avance pone al descubierto un lado inexplorado del Thor de Hemsworth: su vulnerabilidad, ya que ahora, además de ser Dios del Trueno y vengador, es padre, y el hecho de que implore fuerza y protección a Odin indica que, aun siendo extremadamente poderoso, capaz de vencer a prácticamente cualquier enemigo, teme el poder de la nueva amenaza a la que se va a enfrentar. Dicho esto, el teaser, que finaliza, al igual que el de Steve Rogers, con el mensaje "Thor regresará en Vengadores: Doomsday" y una cuenta atrás hasta el estreno del filme, establece a Doom como un villano sin precedentes, tan extremadamente poderoso que incluso el propio Odinson, señor del Trueno, teme no estar a la altura del desafío que se le presenta.