Kevin Feige quiere a Andrew Garfield como Spider-Man en Avengers: Secret Wars

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

La versión de Spider-Man de Andrew Garfield, que completó su saga con las dos películas de The Amazng Spider-Man, tuvo un celebrado regreso en Spider-Man: No Way Home en 2021. En ella ayudó en su misión al protagonista, interpretado por Tom Holland, junto al arácnido de Tobey Maguire, que también retornaba a su querido papel. Ahora, se ha desvelado que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, quiere a Garfield de vuelta otra vez.

Según informa el insider @CanWeGetToast, el ejecutivo contactó con el intérprete antes de que el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) convocara la huelga el pasado mes de julio. Feige le comentó a Garfield la posibilidad de unirse al reparto de Avengers: Secret Wars, uno de los próximos grandes eventos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Before the strikes, Kevin Feige reached out to Andrew Garfield about having his #SpiderMan appear in #AvengersSecretWars. pic.twitter.com/JKZHWiTN1M