Filtrada la duración de Deadpool y Lobezno de Marvel

MADRID, 17 May. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegará a las salas de cine el 25 de julio. La expectación crece a medida que disminuyen los días para el estreno de la única película del Universo Cinematográfico Marvel de este año. Ahora, la duración del largometraje ha salido a la luz, lo que ofrece nuevas y reveladoras pistas sobre el film.

Según informa comicbookmovie.com, en la página web de la cadena de cines más grande del mundo, AMC Theatres, ya se adelanta el metraje de el filme protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Así, Deadpool y Lobezno tendrá una duración de 2 horas y 7 minutos, lo que la convierte en la película más larga del personaje de Deadpool.

Las anteriores entregas eran ligeramente más cortas con 1 hora y 48 minutos de duración para la primera Deadpool, estrenada en 2016, y dos horas de duración su secuela, que vio la luz en 2018. Sin embargo, a pesar de ser la película más larga del personaje, las poco más de dos horas de Deadpool y Lobezno es una extensión que, en comparación con otras producciones del UCM, es relativamente corta en comparación con las extensas entregas a las que la franquicia tiene acostumbrados a sus seguidores.

La ficha de la película muestra asímismo la calificación otorgada a la cinta, de la que ya presumió en su momento Ryan Reynolds por ser la primera película con calificación R, es decir, solo para adultos, del UCM. En España la calificación que tendrá la película será recomendada para mayores de 18 años. La sangre, las violentas secuencias de acción y las palabras malsonantes que caraterizaron las anteriores entregas del mercenario bocazas parecen por tanto aseguradas en su nueva película.

